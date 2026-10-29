TVB乘勢急推接龍保安部短劇　焦浩軒莫家淦主演 網民：保安大戰？

HOY處境劇《你的保安 李寶安》成功炒熱話題，首播當日更創下最高 9.4 點收視佳績，令「保安」題材瞬間成為熱話。巧合的是，無綫（TVB）亦趁著這股「保安熱」與萬聖節氣氛，於旗下網絡平台tvb.com急推一連四集的萬聖節驚慄特輯《接龍保安心慌慌》，由接龍保安部的「王朝」莫家淦與「艾頓壯」焦浩軒主演，講到做夜更保安遇到的靈異恐怖事件，過程中又有笑位。網民都不禁問：「係咪保安大戰？」睇完一集之後評價有讚有彈，有人認為「人保安你又保安！」形容今次是直線抽擊；但亦有人認為，「接龍保安部」才是元祖，反指：「好掛住接龍保安部」、「強烈要求接龍保安入三代同糖」

HOY處境劇《你的保安 李寶安》成功炒熱話題，首播當日更創下最高 9.4 點收視佳績，令「保安」題材瞬間成為熱話。

無綫（TVB）亦趁著這股「保安熱」與萬聖節氣氛，於旗下網絡平台tvb.com急推一連四集的萬聖節驚慄特輯《接龍保安心慌慌》，由接龍保安部的「王朝」莫家淦與「艾頓壯」焦浩軒主演。（IG@tvbcomhk）

TVB緊貼網絡熱度，找來處境劇《愛．回家之開心速遞》的「接龍保安部」鐵膽班底拍片應節，由「艾頓壯」焦浩軒與「王朝」莫家淦擔正，劇情講述「保安新丁」焦仔加入保安部跟隨前輩莫家淦，卻將對方的叮囑當作耳邊風，結果遇上連串詭異事件。幾經轉折下，怪事背後原來牽涉到清潔部靈魂人物「群姐」許思敏！

「王朝」莫家淦回歸！（IG@tvbcomhk）

劇情講述「保安新丁」焦仔加入保安部跟隨前輩莫家淦，卻將對方的叮囑當作耳邊風，結果遇上連串詭異事件。（IG@tvbcomhk）

焦仔嚇破膽！（IG@tvbcomhk）

怪事背後原來牽涉到清潔部靈魂人物「群姐」許思敏！（IG@tvbcomhk）

《你的保安 李寶安》播出後，有評論指劇集睇落似「學生作品」，導演何爵天曾表示：「無錯！因為我哋平均每集嘅製作成本真係會低過學生作品，我哋要一日拍一集內容，所以劇本要靠爛Gag去營造氣氛，拍攝時都已經發現有呢個問題，往後幾集會有所調整。」而《接龍保安心慌慌》同樣採取極低成本的「刀仔鋸大樹」模式製作，整個幕後團隊僅得兩名工作人員，一手包辦度橋、寫劇本、宣傳策劃、指導演員，以至收音、打燈及拍攝等繁複工作，將經濟效益發揮到極致。

《你的保安 李寶安》播出後，有評論指劇集睇落似「學生作品」，導演何爵天曾表示：「無錯！因為我哋平均每集嘅製作成本真係會低過學生作品，我哋要一日拍一集內容，所以劇本要靠爛Gag去營造氣氛，拍攝時都已經發現有呢個問題，往後幾集會有所調整。」

《接龍保安心慌慌》同樣採取極低成本的「刀仔鋸大樹」模式製作，整個幕後團隊僅得兩名工作人員，一手包辦度橋、寫劇本、宣傳策劃、指導演員，以至收音、打燈及拍攝等繁複工作，將經濟效益發揮到極致。

網民見到「接龍保安部」再現，反應有讚有彈，有《愛．回家之開心速遞》忠實擁躉力撐 ，認為接龍保安部才是「元祖級」經典。從社交平台留言區可見，有網民激讚「一早應該抽接龍保安部出嚟做大佢啦」、「有比較真係高幾班」、「強烈要求接龍保安入三代同糖」更有網民認為TVB此舉是「正面抽擊」、「擺明打對台啦」，大讚「示範『保安故事』應該這樣拍？」不過，另一邊廂亦有網民對TVB的舉動不以為然，直指「人保安你又保安」、「唔like啦.….食人哋李保安口水尾…」、「見人哋收得即刻執人口水尾」

網民評價有讚有彈。（IG圖片）