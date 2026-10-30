林盛斌想生第五胎遭老婆恨拒　自傲床事秘訣執行力高：一日2、3次

林盛斌（Bob）昨日（29日）為TVB新節目《夫妻肺片2》擔任嘉賓。育有四名子女的阿Bob，在接受訪問時大談造人心得。不過，向來對「生仔經驗」自信滿滿的他，今次在節目中竟被同場的專業醫生當場「打臉」，場面爆笑！

阿Bob為TVB新節目《夫妻肺片2》擔任嘉賓。（葉志明 攝）

獨門「臨床體驗」遭醫生狠批：完全冇科學根據

該節目以「新婚」為主題。阿Bob透露之所以找他擔任嘉賓，因為他成功撮合過不少男女從拍拖到新婚，加上他與太太Pearl結婚多年，所以稱得上是「老婚」前輩。而節目中，阿Bob除了向「新婚」夫妻分享夫妻相處之道外，製作組還找了一位醫生嘉賓，教大家如何容易一點生小孩。

阿Bob笑言，自己在節目中大方分享了個人的「臨床經驗」：「我個人嘅『臨床』體驗就係，當你發生完關係之後，唔好咁快完事，應該留喺嗰個狀態多一陣，先至兩個人分開，咁樣係會容易啲（懷孕）！」阿Bob指自己當年想生小朋友時也是照做，命中率似乎相當高，因此特地拿出來跟大家分享。

阿Bob一家六口非常溫馨。（IG圖片）

勸楊明造人「密少少」

豈料同場的醫生聽完後即時「反駁」，直言阿Bob的方法「完全沒有任何科學根據」，更打趣笑指可能只是阿Bob個人「機能犀利或精子比較活躍」。不過醫生亦補充，在醫學角度上，完事後女性稍微平躺休息一會，確實有機會提高懷孕機率。會否鼓勵新婚夫婦學你有多點「大膽的想法」？阿Bob表示有跟楊明說要「密少少」，「既然你同莊思明都鍾意小朋友，真係要大膽啲，Keep住，唔需要每日都有，醫生都講咗，女生排卵期或者啱啱來月經，隔幾多日你就要Keep住咁樣，每三日做一次，我仲話『三日做一次咁鬼少？』，我呢啲係一日兩、三次，好勤力、好進取！執行力好高嗰啲人，你叫我咁做，我一定會做凸、做多！」

阿Bob笑指豹哥單立文節目裡面所說的內容「離晒譜」，差在未講粗口，都不知道能否播出，但整個氣氛很好。（葉志明 攝）

阿Bob自爆想再生：老婆叫我搵第二個生

問到阿Bob執行力如此驚人，還有沒有機會追多個？他坦言曾有這個念頭，因為每次看到社交平台跳出十年前，小朋友小時候的可愛模樣時，都會很懷念；而且也有很玄學家都曾跟他說，他的命格「再生多一個，你嘅人生、事業，各樣嘢都會更加好，再勁啲」。所以在早一、兩年前，他都有同太太認真商量過，但遭對方狠拒：「佢話：『如果你真係咁想生，講真，你喺出面搵另外一個女人幫你生啦！』佢真係咁講。我亦好認真咁諗，出面仲有冇咩女人肯同我生呢……妳咁講，我咪咁諗囉，點知發現真係冇！」阿Bob坦言，太太當年生最後兩個小朋友時身體狀況已相當疲累，加上二人已年過四十，所以都是打消這個念頭，不再讓太太辛苦。