璀璨之城｜高海寧樽領衫包不住身材　陳瀅僅穿內褲誘惑張智霖

TVB劇集《璀璨之城》自播出後爭議不斷，除了有不少大尺度裸露、情慾或出浴戲碼挑戰電視尺度外，昨日（29日）一集又在挑戰觀眾的尺度。之前的劇情講到陳瀅為了死去的陳曉華，甘願獻身予張智霖，成為張智霖的其中一隻棋子及情婦。黑化了的張智霖亦從一個小細節中，發現自己的老婆高海寧與情婦陳瀅連成一線，更懷疑二人密謀對付自己。

陳瀅為了死去的陳曉華，甘願獻身予張智霖，成為張智霖的其中一隻棋子及情婦。(節目截圖)

黑化了的張智霖亦從一個小細節中，發現自己的老婆高海寧與情婦陳瀅連成一線。(節目截圖)

陳瀅心繫陳曉華 揭秘女女戀

其中一幕講到高海寧與陳瀅在酒吧中聊天，高海寧指陳瀅隨時可以離開張智霖，但她輕輕搖頭說：「我仲未喺佢身上得到我想要嘅嘢。」高海寧提到陳曉華死前把自己的電話寄了給陳瀅，所以她問到底陳瀅與陳曉華是什麼關係，陳瀅輕描淡寫表示是「上司下屬關係」，而這個時候侍應遞來一杯飲品，讓她想起與陳曉華過往的甜蜜。雖然陳瀅表示自己與陳曉華只是上司下屬的關係，但她很清楚心裡面自己是愛著陳曉華的，連對著張智霖所說的話都要錄音，也是陳瀅教的。

陳瀅心繫陳曉華。(節目截圖)

陳瀅原來最愛係陳曉華。(節目截圖)

陳瀅原來最愛係陳曉華。(節目截圖)

陳瀅心繫陳曉華。(節目截圖)

陳瀅想幫陳曉華報仇。(節目截圖)

陳瀅偷偷愛著陳曉華。(節目截圖)

情婦驚爆愛上大婆

不過，有一天張智霖到陳瀅家時，發現高海寧的耳環在陳瀅家，雖然陳瀅即時已經蒙混過去，但是敏感的張智霖很快就察覺不妥。所以約了陳瀅及高海寧，在高海寧面前宣示陳瀅就是他的情婦，更在陳瀅的唇上咬了一口。張智霖興奮地表示「大婆小三」結盟，更慶祝她們的友誼，不過陳瀅突然坦言與張智霖之間的只是交易：「我鍾意嘅係Alice。」讓張智霖哭笑不得說：「即係我情婦睇中咗我老婆，跟住就瞞住我，接近我老婆。」

情婦驚爆愛上大婆。(節目截圖)

張智霖在高海寧面前宣示陳瀅就是他的情婦。(節目截圖)

張智霖興奮地表示「大婆小三」結盟。(節目截圖)

陳瀅突坦言與張智霖之間的只是交易。(節目截圖)

高海寧好身材包不住 陳瀅晒腿極誘惑

雖然今集鹽花減少了，但性感部分還是有的。高海寧一向都擁有完美的身材，不用穿著性感暴露，都能夠凸顯她的魅力。今集她「樽領」加「雞翼袖」的貼身衣服，單單從側面就已經見到她豐滿的身材。陳瀅方面，她今集在和張智霖在家聊天時，露出一雙修長的白滑美腿，她只穿上了一件比她大一碼的上衣，下身則只穿了內褲，果然極具誘惑。

高海寧貼身晚裝非常性感。(節目截圖)

高海寧不用穿得性感都能凸顯身材。(節目截圖)