吳卓羲指「X知」片是被調過音　示範正確讀音自封新名「吳實知」

吳卓羲（Ron）去年接受訪問時，講了句「佢實知唔係我啦」，聽來卻像粗口「X知」，意外成為網絡熱話，之後出現在他身邊的張曦雯、張智霖，又不約而同在公開場合爆粗，令Ron被封為「粗口感染王」。近日區永權訪問吳卓羲，當然不會放過這個笑位，特別考驗他如今讀「實」字是否夠標準。Ron笑指覺得之前的影片是被調過音，又即場再示範「實知」正確讀音，甚至自封「吳實知」。

去年接受訪問，吳卓羲又說了句「佢X知啦」，令傳媒嘩然。（資料圖片）

不過下秒就急急澄清：「佢實知呀！實呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」並因這一幕令「你係咪好傳媒？」成為金句，網民都相當喜歡。（資料圖片）

去年「實知」被誤聽成粗口 澄清指片段曾被調音

事緣吳卓羲去年受訪時，原本想講「佢實知唔係我啦」，但記者卻聽到他講「X知」，令他急忙解釋：「佢實知呀！實呀！你係咪好傳媒嚟㗎？」當時Ron愈認真澄清，場面就愈搞笑，令這句話迅速成為網絡金句。近日吳卓羲等《璀璨之城》班底一同接受區永權訪問，再次提起「實知」烏龍事件，區永權問：「你而家講個『實』字你會好實淨㗎嘛？」Ron就繼續意圖為自己平反：「佢扭歪咗我個音，我覺得返到去調過嚟。」

近日吳卓羲等《璀璨之城》班底一同接受區永權訪問，再次提起「實知」烏龍事件，區永權問：「你而家講個『實』字你會好實淨㗎嘛？」（TVB）

Ron就繼續意圖為自己平反：「佢扭歪咗我個音，我覺得返到去調過嚟。」（TVB）

即場示範獲讚「教材級」 自封「吳實知」令區永權爆笑

之後區永權再叫他即場示範「實知」的「實」字應該怎樣讀，他一秒說：「實知囉，好標準。」區永權都拍掌讚「好嘢」，而江美儀更以「教材級」。玩得興起的Ron之後又將自己姓氏配上一句有粗口諧音的「吳實知」，令區永權當場爆笑！Ron自豪地說：「梗係啦！呢個名好好！」區永權也馬上叫他「吳實知」！

之後區永權再叫他即場示範「實知」的「實」字應該怎樣讀，他一秒說：「實知囉，好標準。」（TVB）

玩得興起的Ron之後又將自己姓氏配上一句有粗口諧音的「吳實知」（TVB）