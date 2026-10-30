蔣家旻認《璀璨之城》頂替邵初　唔介意「執二攤」：卡士咁犀利

蔣家旻於2024年下嫁金牌製作人周永基，並在日本舉行浪漫婚禮，成為幸福人妻。昨日（29日），蔣家旻現身電視城，為TVB新節目《夫妻肺片2》擔任嘉賓，大方分享了結婚兩年的夫妻生活，更自爆婚後有「強迫症」，被老公封為「哦姐」。此外，對於近日有網民發現她頂替邵初接拍台慶劇《璀璨之城》，蔣家旻亦大方回應，並坦承目前在TVB已無任何劇集存貨。

婚後發現有強迫症 被老公叫「哦姐」

蔣家旻受訪時，自爆婚後發現有強迫症，常常為小事嘮叨老公，所以被對方叫「哦姐」：「例如他用完的紙巾，可能想留著再用，暫時放在桌上，然後突然要忙其他事，我就以為他忘記了，然後會嘮叨他，說紙巾一定要丟進垃圾桶，但其實他可能是還沒用完的，所以日常有很多很瑣碎的事情，我會很無聊地嘮叨他，嘮叨到他現在已經當我在唱歌！」她更笑言老公對此已發展到不用耳機都有「自動耳塞」功能，但二人不會因而吵架。

蔣家旻於2024年下嫁金牌製作人周永基，正式為成人妻。她笑言兩人婚後無需磨合，因為實在太了解對方。(IG@chiangel1110)

生B隨緣

至於談到同集嘉賓阿Bob林盛斌分享了他生小朋友的「床事秘訣」（林盛斌想生第五胎遭老婆恨拒 自傲床事秘訣執行力高：一日2、3次） ，回家會否與老公試一下？蔣家旻笑指阿Bob的方法是超越常人，只能作另類參考，她與老公對生B把隨緣態度，不想給自己太大壓力：「我覺得如果大家工作太忙的時候，就不要刻意去做這件事。醫生都說最重要是身心健康、沒有壓力和很愉快情況下進行，成功率才會高。所以隨生活自然發展，我覺得有一個小朋友已經很幸福，之後再追不追，再看情況。」

蔣家旻坦言有向「2Line黨」姊妹朱千雪取經，但多數圍繞一些簡單問題，例如想知道懷孕身體有什麼變化，產後怎樣復原：「不過我平時都有看中醫調理身體，始終在這行10幾年，不停捱夜對身體都不是太好。」至於另一位好姊妹湯洛雯近排鮮有公開露面，有網民猜測是否正在養胎？蔣家旻則表示：「不知道，我覺得有好消息，她自己會宣布。」

蔣家旻對生小朋友順其自然。（葉志明 攝）

回應執邵初二攤 感歎「集郵」張智霖袁詠儀夫妻

此外，蔣家旻在台慶劇《璀璨之城》中，飾演滿懷心計的「官詩雅」獲好評，且繼日前露背與黃子恆鴛鴦戲水場口後，昨晚一集更遭蔡一智毀容兼毆打，畫面震撼。不過近日有網民發現該角色，在當初劇本圍讀時是由邵初飾演。蔣家旻表示接演前，監製與導演確實有提及過，但具體原因並不清楚：「接這個角色前，監製和導演有跟我講過這件事，但什麼原因換了我做，我就不清楚，他們沒特別去講，我也沒有特別去問，咁係有呢一件事囉。（改完劇本之後就變了妳演？）不是。本身劇本已經有，監製陳維冠突然找我演這個角色，當然很開心，可以再同佢合作，那時我已經是收到劇本，而且很快就試了造型和開拍，而劇本那個調整，是我們拍了一個星期突然需要調整，所以我們就停拍了一個月，就是這樣子。」面對網民指她「執二攤」，會否不開心？蔣家旻大方回應：「我不會，因為這套戲的卡士很厲害，所以當我有得演出後的時候，我不會很介意，反而很開心監製想到我演這個角色，對我有信心，所以可以參與這套劇是很高興。」

近日有網民發現，蔣家旻在台慶劇《璀璨之城》中飾演的「官詩雅」，劇本圍讀時是由邵初飾演。（TVB娛樂新聞台截圖）

蔣家旻亦特別提到，自己初入行時第一次拍劇是與袁詠儀（靚靚）合作《疑情別戀》，今次在《璀璨之城》則與張智霖（Chilam）合作，Chilam更記得她曾與其太太合作過，讓她感覺「集郵成功」：「即是兩公婆都有合作過，非常開心！」

蔣家旻直言《璀璨之城》是她暫時在TVB最後一套存貨，目前手头上暫時沒有新劇安排。（葉志明 攝）

在TVB最後一套存貨 蔣家旻：等公司安排

入行即將邁入20年的蔣家旻，被問到《璀璨之城》是否她在TVB的最後一套存貨劇集時，她承認目前手头上暫時沒有新劇安排：「是的，暫時這套是我最後一套劇集。（心情會否有點擔心或失落？）都不會的，像這天也有拍攝一些綜藝節目，而且自己生活上比較忙，要經營社交媒體，大家也明白現在市道不是說特別好，但很感恩依然有收到一些工作邀請。（但公司可有跟妳洽談未來劇集的安排？）暫時未有嘅，不過我跟公司還有合約，所以不緊要，等公司安排。」