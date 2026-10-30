倪晨曦撮合病患女生見偶像陳柏宇　「看見她那麼開心一切都值得」

由倪晨曦（Elva）發起的《晨曦圓夢系列》，過去兩年，一直透過身邊好友及合作夥伴網絡，陪伴病患及有特殊需要的小朋友和年輕人實現夢想，先後幫助罕見病少年創作人生第一首歌曲、為自閉症少女圓公主夢、陪伴心漏症少女追尋飛翔體驗，以及協助患有言語障礙及自閉症的女孩完成成為收銀員的夢想。來到最新一集，Elva原來早前趁好友陳柏宇（Jason）在紅館舉行演唱會，為身體有缺憾，現年25歲的黃綽思實現多年的心願，與偶像見面。

倪晨曦（Elva）的《晨曦圓夢系列》節目，過去兩年，陪伴不少病患及有特殊需要的小朋友和年輕人實現夢想。（影片截圖）

綽思因出生時早產及胎位不正，導致小腦中度缺氧，影響下肢發育，並曾接受脊柱神經手術。雖然行動不便，但她一直積極面對人生，現時擔任活動助理，希望將來有能力時回饋社會，幫助更多有需要的人。第一次與Elva見面時，綽思坦言自己一直很喜歡Elva和Jason，而她最大的願望，並不是得到甚麼禮物，而是希望能夠和兩人一起創造一段共同回憶。原來多年來，Jason的歌曲一直陪伴綽思走過人生不少艱難時刻。當病痛令她難以入睡，當她感到失落和無助時，耳機裡循環播放的旋律，成為支撐她繼續前行的重要力量。

陳柏宇的歌曲，一直陪伴綽思走過人生不少艱難時刻，第一次有機會到紅館聽現場演繹，更見到真人，她用「難以置信」去形容當晚發生的一切。（大會提供）

得知綽思的故事後，Jason非常爽快答應協助圓夢，不但親自送出其20周年紀念演唱會門票，更聯同Sony Music團隊特別安排綽思於演唱會後到後台見面及拍照，希望讓她可以近距離與偶像交流，留下一個畢生難忘的回憶。

為了令今次圓夢旅程更加完整，Elva亦決定親自陪伴綽思入場欣賞演唱會。然而演唱會舉行當天，她原本身在加拿大探望家人。為了趕及回港陪伴綽思圓夢Elva，特意更改機票提早返港，沒想到航班卻突然延誤。飛機抵達香港後，Elva來不及回家，也來不及休息，拖著行李箱便直接由機場趕往紅磡香港體育館。

為了趕及回港陪伴綽思圓夢，倪晨曦原來加拿大探親，也特意更改機票提早返港，但沒想到航班延誤，抵達香港後已來不及回家，要拖著行李箱便直接由機場趕往紅磡香港體育館。（影片截圖）

Elva表示：「一落機，我心裡只有一個念頭，就是一定要趕到。因為我知道，我趕的不只是一場演唱會，而是一個等待了很多年的夢想。」對綽思而言，這不但是人生第一次踏足紅館，更是第一次親身欣賞偶像陳柏宇的演唱會。當熟悉的歌曲於現場響起，那些曾陪伴她走過低谷歲月的旋律，終於不再只存在於耳機裡。面對陪伴自己多年的歌手，她難掩激動心情，形容整個晚上「難以置信」，更是自己人生中最珍貴的回憶之一。

Elva坦言，最感動的並不是改機票或趕飛機，而是看見綽思發自內心的笑容。「當我坐在她旁邊看演唱會，看見她真的那麼開心的時候，我就覺得一切都值得。」她亦特別感謝Jason及Sony Music團隊的全力支持，讓這次圓夢之旅得以成真。

最後，倪晨曦與陳柏宇，一同跟綽思合照，記錄這個難忘的晚上。（大會提供）

對Elva而言，《晨曦圓夢系列》從來不只是完成一個願望，而是希望透過一次又一次的陪伴，讓更多病患及家庭感受到快樂、希望和被愛的力量。對綽思而言，這一晚收穫的從來不只是一張門票，或一張合照，而是與自己最喜歡的Elva和Jason，一起完成的一個夢想。也是她人生中，最有意義的一場演唱會。