鄧梓峰親解20億身家真相　揭秘共濟會運作：入去要鞠躬叫大佬

現年64歲的資深藝人鄧梓峰（十郎）多年來獲封「隱形富豪」，坊間一直盛傳其家族身家高達20億元。日前他接受《星島頭條》訪問親自闢謠，笑言自己計不到有20億，更幽默表示「話我有200億咪講少咗180億」。身為金牌司儀兼持牌飛行員的他，私底下生活極度貼地節儉，不但出入常用樂悠咭搭「2蚊巴士」，舊西裝改完再着穿足20年。同時，早前意外曝光為神秘組織「共濟會」會員的他，更親自揭開該會內部運作與階級迷思。

網傳鄧梓峰身家超過20億，是圈中的隱形富豪！（資料圖片）

鄧梓峰笑看20億身家傳聞：講少咗180億

對於身家達20億的傳聞，鄧梓峰坦言曾認真計算過，但根本算不出這個數目，整個家族加起來或者有1億元。他風趣笑稱：「話我有200億，你講少咗180億搞到我冇面！不過話我有錢永遠好過話我爭人錢，所以無刻意去澄清。」

雖然家境優渥，但鄧梓峰極度抗拒「富二代」標籤，認為該詞帶有「不善生產、只求享樂」的負面意味，直言「隱形富豪」聽起來比較舒服，強調自己至今依然努力工作、拒絕躺平。

鄧梓峰精通中、英、法及德文。（微博照片）

搭2蚊車唔請司機 一套舊西裝改完着足20年

鄧梓峰在生活上有一套獨特的消費哲學，崇尚「貴買平着」與個人風格，拒絕盲目追款。他透露自己一家去旅行只會用飛行里數換機票，更不捨得坐商務艙；平時在港出入則善用樂悠咭搭2蚊巴士，從不請司機。

他的高消費主要集中在耐穿物品上，例如會花數千元購買可修補換底的手工皮鞋，西裝則會特意買大少許交由裁縫改窄，穿上10年、20年仍留有放寬修改的餘地。此外，他至今仍在使用多年前的舊款手機，甚至常穿平價大眾化時裝，展現極高實用主義。

周遊列國。（IG@patrick_dunn_official）

鄧梓峰入行前曾做軍人，曾在IG分享出席香港「和平紀念日」紀念追思會的照片。 （IG@patrick_dunn_official）

親揭共濟會神祕面紗：千祈唔好諗住入去派卡片

對於早前被眼尖網民發現佩戴共濟會戒指、會員身份曝光，鄧梓峰大方分享入會體驗。他指出共濟會性質近似扶輪社，核心是兄弟情誼、慈善及人生價值觀的交流，並非外界想像中的「邪教」或陰謀論組織。

有網民發現鄧梓峰一張拿著酒杯的照片，手上戴上疑是共濟會徽章的戒指。（IG@patrick_dunn_official）

雲海將合照刪除後，撰寫一段文字。（IG@wanhoi_hongkong）

鄧梓峰提醒有意入會者「千祈唔好諗住入去派卡片搵生意」，皆因會內講求平等，並無世俗職級高低。他更自嘲在會內資歷淺：「我入到去要鞠躬叫大佬，我好卑微！分分鐘喺出面好威水嘅老闆，入到去撞到自己伙計，對方級數仲高過你。」

鄧梓峰加入的共濟會，是一個世界級的神秘組織。（IG@patrick_dunn_official）