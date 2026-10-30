初代玉女陳美齡激罕挑戰廣場舞　揭101歲母凍齡秘方：成塊面滑晒

70年代風靡港日、曾與鄧麗君齊名的一代玉女歌手陳美齡（Agnes），縱橫演藝界及教育界多年，至今依然狀態大勇。日前陳美齡亮相無綫節目《流行都市》，親述「人生七十古來稀」在她眼中反而是享受生命的最佳時機。踏入71歲的她宣布帶來突破性大搞作——受韓國大勢女團BLACKPINK啟發，決定打破半世紀以來「企定定」唱歌的形象，找來星級編舞名師Sunny Wong操刀排舞，誓要推出一首專為銀髮族而設的廣場舞新歌！節目中她更傾囊相授傳承自101歲已故母親的平民「番鹼毛巾洗面法」及獨門「手心向前行」養生神技。

陳美齡日前作客《流行都市》，凍齡面貌與充沛活力震驚一眾主持。（截圖）

受BLACKPINK啟發首度挑戰跳舞 Sunny Wong操刀力抗老態

陳美齡在節目中坦言出道半世紀以來從不跳舞，每次演出均是斯文淡定站著獻唱。然而早前看到BLACKPINK演出時深感震撼，激起她挑戰自我的決心：「好多同我一樣咁大年紀嘅人，根本唔敢去活動身體，驚畀人望住會唔好意思。我希望做一首可以跳廣場舞嘅歌，有舞步等大家可以一邊聽、一邊起身健身！」

為求專業，她特別邀請著名排舞導師Sunny Wong合作。她直言排練過程既緊張又興奮，希望藉由自身行動打破年齡限制，向同齡大眾傳遞「幾歲都可以追夢」的正面訊息。

陳美齡特別找來著名舞蹈總監Sunny Wong合作排舞，籌備推出專屬銀髮族的廣場舞新歌。（截圖）

傳承101歲母親秘訣 一星期兩次「番鹼毛巾洗面法」去角質

提到陳美齡逆齡不老的肌膚，她大方透露這套心得完全是承傳自享年101歲的母親。她指出年紀漸長後皮膚自然代謝減慢，老廢角質層積聚會令皮膚變硬、搽粉不服帖，因此深層清潔至關重要。

陳美齡現場示範母親傳授的保養法：每星期挑選兩至三次，用肥皂起泡後，隔著自己喜愛的毛巾輕輕在臉上打圈擦洗。透過毛巾纖維溫和摩擦，既能帶走死皮厚角質，又能刺激面部微循環：「第二朝起身成塊面滑晒，真係完全唔同！男男女女都啱用，每次同學聚會前一個禮拜我一定會咁做。」

陳美齡自爆年過七旬依然拒絕停步，寄語同齡人切勿因年紀而不敢活動身體或放棄追夢。（截圖）

獨門「手心向前行」每日五千步 失眠靠「寫字撕紙法」清空大腦

除了外在護膚，陳美齡亦著重體態與睡眠質素。她直言現代人長期低頭看手機令胸腔受壓，她特別研發一套「手心向前行」健步法：走路時雙手手心向前、頭部稍微向上微抬，每日走至少5,000步。此姿勢能自然挺直腰椎、打開雙肩，讓肺部及各個內臟獲得足夠舒展空間。

針對許多長者常見的失眠困擾，她分享了一套心理排毒入眠法。她認為睡不著很多時源於「不夠累」或「思慮過多」，建議睡前將腦海所有未解決的煩惱、待辦事項甚至人際糾紛全寫在紙上，「寫完之後，用力揉爛佢、撕碎佢、掉咗佢！」透過具象動作讓大腦完全清空放鬆，自然能安心入眠。