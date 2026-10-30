崔建邦激罕提家暴事件認錯　父母不聞不問零積蓄極難捱：睇清現實

現年47歲的崔建邦（Amigo）曾是無綫（TVB）當紅「金牌司儀」，全盛時期大小型大騷、頒獎典禮均由他穩坐主持之位。惟他在2009年因涉嫌襲擊前女友鄺敏慧（中巴）捲入家暴風波，加上涉嫌酒駕，形象全線崩塌跌入人生谷底。日前崔建邦接受《明周》訪問時罕有重新剖白當年的低谷期，直認自己「肯定有錯」，更自爆當年失去藝人合約後零積蓄，連父母都一度對他不聞不問，幸得圈中前輩巨星雪中送炭，才咬緊牙關走過難關。

崔建邦早年憑靈活口才獲TVB力捧，曾穩坐台慶及大型慈善騷金牌司儀寶座。（葉志明攝）

罕談家暴風波認「肯定有錯」 一夜失光環慘遭父母冷待

談及演藝生涯中最黑暗的一頁，崔建邦在專訪中毫不避忌重提十多年前的家暴醜聞。當年少年得志的他備受無綫力捧，卻因感情糾紛及負面新聞纏身，一夕之間被解約停工：「我成為一位新聞人物，受到外界好多關注，當然我知道自己有犯錯之處。喺低潮之中，我失去同TVB嘅合約，唔再係藝人。」

鄺敏慧。（網上圖片）

2009年崔建邦因被爆毆打女友鄺敏慧，隨後再涉嫌醉駕及無牌駕駛，提前與無綫解約。2011年6月，他重返無綫轉戰幕後，擔任戲劇部助理編導，直至2012年終於重返幕前擔任司儀，近年更踩入劇組。（IG圖片）

崔建邦、范振鋒和唐嘉麟(KT)早前現身黃埔新城廣播為《大風吹》節目宣傳造勢。（葉志明攝）

在失去幕前光環的同時，他的生活陷入極度拮据：「失去工作，亦都冇積蓄，嗰一刻連父母都唔再理睬我，真係覺得前路茫茫。」嘗盡人情冷暖的他感嘆道：「當你成功嘅時候，會見到一張又一張笑臉；但當你處於低谷嘅時候，先會擘大對眼睇清楚現實。」

轉戰幕後做PA洗刷形象 感激圈中巨星雪中送炭

在事業完全停擺的一年中，崔建邦放下身段轉戰幕後擔任製作助理（PA），由斟茶倒水、搬道具、叫藝人就位做起，甚至冒險登上擂台打拳擊賽，憑一股韌勁重新洗刷負面形象，一步步重返幕前。

停工期間崔建邦放下藝人身段轉做幕後PA，搬搬抬抬由零重新做起。（崔建邦IG圖片）

崔建邦坦言，低潮期除了見盡人情冷暖，亦萬分感激圈中數名巨星前輩的不離不棄。在所有人對他避之則吉時，依然有前輩主動關心、給予工作機會與精神支持，成為支撐他走過絕境的重要力量。如今走過半生風浪，他直言心態已變得沉穩，珍惜每一個工作機會，把每一次挑戰都當作人生新起點。

鄺敏慧近年銷聲匿跡。（微博照片）