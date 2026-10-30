璀璨之城｜蔡一智揭蔣家旻偷食　硬生生把臉推向滾燙鐵板毁容

TVB劇集《璀璨之城》自播出後有不少大尺度裸露、情慾或出浴戲碼挑戰電視尺度，但除了這些鹽花外，劇中角色的演技亦值得一提。主角張智霖不用多說，他飾演「黑化官孝賢」的行為簡直令人心寒，不過除了張智霖，他的「老best」蔡一智的演技亦不容忽視。

蔡一智的演技亦不容忽視。(節目截圖)

蔡一智。(節目截圖)

為老友張智霖出山掀高潮

蔡一智所拍的電視劇並不多，分別是1992年的《沖天小子》、2013年的《衝上雲霄II》及今年的《璀璨之城》，三部的演員都有張智霖，今次他亦是應張智霖的邀講來出演「湯信義」一角。早前播出的集數中，已經可以見到他為了角色，可以出演出浴甚至床戲，昨日（29日）一集他再次掀起高潮。

蔡一智再次掀起高潮。(節目截圖)

發狂毀蔣家旻容兼血腥爆頭

劇情講到張智霖成功為蔡一智脫罪，不過張智霖借刀殺人，把蔣家旻與黃子恆偷食的短片傳給蔡一智，他看後當場怒不可遏。他先是裝作若無其事叫蔣家旻走到自己身邊，當蔣家旻走到身邊後，他一怒之下先把蔣家旻的臉硬生生推向滾燙的鐵板上，令蔣家旻慘被毀容。之後他再拿起酒杯重重砸向她的頭部，場面血腥恐怖。當黃子恆走過來阻止時，他隨即遭到蔡一智瘋狂暴打，最後更被蔡一智用紅酒樽「爆頭」，蔡一智繼續暴打黃子恆，場面極度失控。

蔡一智先是裝作若無其事叫蔣家旻走到自己身邊。(節目截圖)

蔡一智揭蔣家旻偷食。(節目截圖)

蔡一智把蔣家旻的臉硬生生推向滾燙的鐵板上。(節目截圖)

蔡一智極失控。(節目截圖)

當黃子恆走過來阻止時，他隨即遭到蔡一智瘋狂暴打。(節目截圖)