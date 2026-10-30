楊明還原大馬燒味店被查封真相　莊思明揭兩家姐內訌風波後關係

楊明與莊思明（Lisa）結婚後一直表現甜蜜。昨日（29日）兩人一同現身電視城錄影TVB新節目《夫妻肺片2》並接受訪問，除了分享新婚生活與造人大計外，楊明亦回應早前大馬燒味店遭「查封」一事；而莊思明則為胞姊莊思敏與莊思華早前的「不和」傳聞親自闢謠。

楊明與太太莊思明（Lisa）一同現身電視城錄影TVB新節目《夫妻肺片2》，分享二人新婚生活與造人大計。（葉志明 攝）

新婚生活變化不大 未有刻意避孕

被問到新婚後的改變，楊明與莊思明皆笑言生活上其實沒有太大的分別。莊思明表示：「始終我們在一起已經很久，拍拖沒多久就已經一起住，所以結婚前同結婚後對我們來說，其實沒有很大的分別。」

楊明和莊思明婚禮現場照片。（IG@lisa_chng）

提及阿Bob林盛斌在節目上分享獨門「生仔秘技」（林盛斌想生第五胎遭老婆狠拒 自傲床事秘訣執行力高：一日2、3次），莊思明笑說雖然阿Bob聲稱自己與身邊朋友試過都有效，不過在場醫生直言沒有科學根據，所以應該不關事。她更調侃阿Bob 說：「Bob說他其實只做了四次，『Hi一Hi』（碰一碰）就中了。」至於兩人的生育大計，莊思明表示兩人並沒有刻意安排，但亦不會避孕：「如果有的話就最好啦，多謝上天給的禮物。（親友可有提供秘方？）幸好沒有，太多資訊反而會有壓力，弄巧反拙。」楊明則透露，錄影時有趁機向在場醫生請教如何提升「命中率」，獲悉要從飲食習慣和作息時間開始做起，需吃得健康、做運動。

莊思明希望能生兩個小朋友，因為覺得獨生小朋友太孤獨，長大後沒有伴，有兩個的話至少可以互相陪伴。楊明補充指，自己比較希望「先仔後女」，因為哥哥可以照顧妹妹；但莊思明則認為女孩子通常較早熟，各有看法。

楊明和莊思敏目標生一對龍鳳胎。（葉志明 攝）

馬來西亞燒味店生意獲獎 還原店舖「被查封」真相

除了演藝事業，楊明近年亦積極擴展飲食生意，日前更在吉隆坡舉行的「2026年第8屆世界頂級美食大獎（World Top Gourmet Awards 2026）」中奪得三個飲食界獎項，首次獲得飲食層面獎項的他，感到非常高興，亦給予團隊很大鼓勵。楊明透露目前他在馬來西亞經營的港式燒味店，在吉隆坡開了兩間，還有一間位於沙巴的分店正在裝修。他稱始終開業不久，所以會看緊一點，之前拍劇趁有假期也即回去打理。

楊明近年亦積極擴展飲食生意，日前更在吉隆坡舉行的「2026年第8屆世界頂級美食大獎（World Top Gourmet Awards 2026）」中奪得三個飲食界獎項。（IG@brianlkl）

對於早前店舖遭當局「查封」，楊明還原事件經過，他表示：「其實是因為我們將一些工具放了在後巷門口，稍微超出了一些位置。其實我都很害怕，當天中午十二點多收到電話說突然來查封，我第一次在那邊做飲食，第一時間最害怕的是以為食品安全出了問題、有街坊食壞肚子入醫院，這是我最擔心的。」

楊明表示，後來了解清楚後，知道只是門口擺放物品規格問題，衛生與食品完全沒問題。政府部門翌日到場檢查並整理好後，店舖在第三天便已重開。他透露這盤生意投資了六、七位數字，目前生意反應良好，但仍未回本，現階段會先維持好食品質素，暫未有打算在香港開分店。莊思明則表示雖然沒有參與投資，但全力支持老公的事業。楊明稱對方是店舖的「最佳試食家」，給予不少意見。

楊明還原大馬燒味店被「查封」真相。（葉志明 攝）

回應《愛·回家開心速遞》完結傳聞 莊思明談兩家姐不和傳聞

另外，兩人有份參演的處境劇《愛·回家之開心速遞》雖然完結，但日前因雷頌德一番因原班底酬勞貴，導致TVB要換血的言論，引起外界猜測。莊思明表示，作為演員只會做好本份，公司有任何決策都不會過問：「我又沒有特意去問原因，始終一套劇集怎樣都會有完結的一天，公司可能覺得十年是一個很圓滿的數字，也是一個很適合轉變的時機。」楊明也認同太太的說法，並笑指自己酬勞其實相當低微。。

莊思明談兩個家姐莊思敏和莊思華不和風波。（葉志明 攝）

談到早前因二家姐莊思華砲轟大家姐莊思敏「借亡母炒作博流量」，而傳出姊妹不和的傳聞，問到兩人現身關係怎樣？莊思明即時闢謠：「沒事啊。（之前開火很勁？）是嗎？很勁嗎？我又不感覺到很勁。我覺得一家人相處總會有點拗撬，有些位置，可能每個人的處事做法不一樣，溝通完就沒事了。（你夾在中間有沒有當和事佬？）我都沒夾在中間，因為在我眼中根本就沒事，不需要有人出來調停。（姊妹關係沒變？）我們從小吵吵鬧鬧長大，以前甚至打架也沒事，一直以來都沒事！」