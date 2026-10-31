張曼玉倫敦做Pilates狀態極佳 一口流利英文支持20年閨密
撰文：黃欣華
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國際影后張曼玉（Maggie）近年大幅減產，長居英國倫敦享受半退休的悠閒生活。8歲隨家人移民英國肯特郡的她，說得一口流利純正英式英語。日前張曼玉在社交平台小紅書罕有分享生活短片，記錄自己特地現身倫敦支持相識逾20年好友Justine所開辦的Pilates教室，更親身上陣大玩器械，零贅肉的纖瘦身段及容光煥發的素顏狀態驚艷大批網民。
為相識20年好友撐場 自爆對瑜伽無興趣：試完改變主意！
張曼玉透露與好友Justine已相識超過20年，見證對方13年前經歷嚴重腰傷，其後在醫生建議下靠堅持練習Pilates成功復原，更考獲專業教練執照、與合夥人共同開辦運動教室圓夢。
為力撐好友新店開幕，張曼玉親自前往體驗。她坦白笑言過往主要在瑜伽墊上做運動，本身對瑜伽和Pilates興趣並不大，純粹為了支持好友而來，豈料初次體驗器械後即刻改觀：「沒想到試完才發現是真的挺有用的！」
核心力量驚人獲教練狂讚有天賦
片中所見，張曼玉打扮低調休閒，即使未有化濃妝、戴上黑超帽子的素顏樣貌依然膚質緊緻，手臂纖細全無下垂，狀態維持得極佳。 在好友的全英文專業指導下，張曼玉以標準又溫柔的英式口音與對方流暢交流，儘管是首次接觸專用器械，張曼玉身體協調度極高，發力動作標準穩定，更被教練盛讚極有天賦，完全看不出已過花甲之年。