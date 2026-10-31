張曼玉倫敦做Pilates狀態極佳　一口流利英文支持20年閨密

國際影后張曼玉（Maggie）近年大幅減產，長居英國倫敦享受半退休的悠閒生活。8歲隨家人移民英國肯特郡的她，說得一口流利純正英式英語。日前張曼玉在社交平台小紅書罕有分享生活短片，記錄自己特地現身倫敦支持相識逾20年好友Justine所開辦的Pilates教室，更親身上陣大玩器械，零贅肉的纖瘦身段及容光煥發的素顏狀態驚艷大批網民。

張曼玉在倫敦生活悠閒，日前罕有拍片分享做運動的近況。（影片截圖）

為相識20年好友撐場 自爆對瑜伽無興趣：試完改變主意！

張曼玉透露與好友Justine已相識超過20年，見證對方13年前經歷嚴重腰傷，其後在醫生建議下靠堅持練習Pilates成功復原，更考獲專業教練執照、與合夥人共同開辦運動教室圓夢。

張曼玉親自介紹相識20多年的好友Justine，特地前來支持對方新開的教室。（影片截圖）

為力撐好友新店開幕，張曼玉親自前往體驗。她坦白笑言過往主要在瑜伽墊上做運動，本身對瑜伽和Pilates興趣並不大，純粹為了支持好友而來，豈料初次體驗器械後即刻改觀：「沒想到試完才發現是真的挺有用的！」

坐在器械上的張曼玉滿面笑容，精神奕奕高呼準備開始運動。（影片截圖）

身形纖瘦的張曼玉躺在器械上拉伸雙腿，動作一板一眼十分專注。（影片截圖）

運動後張曼玉在咖啡廳分享感受，坦言原本對Pilates興趣不大，體驗過後大讚超有用兼改變主意。（影片截圖）

張曼玉核心力量充足，動作完成度極高。（影片截圖）

核心力量驚人獲教練狂讚有天賦

片中所見，張曼玉打扮低調休閒，即使未有化濃妝、戴上黑超帽子的素顏樣貌依然膚質緊緻，手臂纖細全無下垂，狀態維持得極佳。 在好友的全英文專業指導下，張曼玉以標準又溫柔的英式口音與對方流暢交流，儘管是首次接觸專用器械，張曼玉身體協調度極高，發力動作標準穩定，更被教練盛讚極有天賦，完全看不出已過花甲之年。