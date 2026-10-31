郭嘉文林凱恩鄺潔楹合體夜蒲嘟嘴打卡　傳分手李澤楷後低調神隱

現年34歲的郭嘉文（Karmen）在2015年參選港姐奪得季軍後入行，並獲安排於TVB節目《東張西望》中擔任主持，翌年她被影到與李澤楷同遊東京爆出戀情，榮升「千億女友」的她亦淡出娛樂圈，更極速離巢，過着養尊處優的生活。不過2021年7月突然傳出兩人分手的消息，但二人一直未有公開回應，感情狀況至今成謎。而郭嘉文亦自此變得低調，甚少在社交平台分享近況，但與同屆「友誼小姐」林凱恩（Iris）的姊妹情誼多年不變。日前郭嘉文與林凱恩、鄺潔楹（Judy）齊齊現身中環人氣當代亞洲餐飲酒吧「AOAO」的重新開幕派對，更在社交平台大曬貼頭合照，玩得相當盡興！

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動。（資料圖片）

郭嘉文與林凱恩因同年參選港姐而成為好友。（IG@karmen_kkm）

好姊妹！（IG@karmen_kkm）

感情極佳！（IG@iris_lammm）

郭嘉文林凱恩鄺潔楹現身中環AOAO重新開幕 嘟嘴攬實打卡

林凱恩在IG限時動態分享合照，三人盛裝打扮現身派對現場。身穿粉紅色入膊背心的郭嘉文氣色紅潤、狀態極佳；而鄺潔楹則以黑色跌膊裝性感亮相。三位好姊妹在巨型黃色背幕前緊抱在一起，對着鏡頭單眼吐舌，又互相作勢嘟嘴親吻，互動非常親密自然，可見私下感情極之要好！

打卡！（IG截圖）

感情極佳！（IG@iris_lammm）

美貌不減！（IG@iris_lammm）

一起慶祝生日。（IG@iris_lammm）

郭嘉文近年鮮少公開亮相，但繼早前難得出席2015年港姐大聚會後，近日又與圈中閨密林凱恩及鄺潔楹夜蒲打卡，曝光率明顯上升。而郭嘉文在合照中依然保持極佳狀態，皮膚白滑緊緻，少女味十足。今次三人合體現身社交場合，隨即引起不少網民關注，紛紛大讚三人顏值爆燈，姊妹情令人羨慕！

2015年港姐Re-U。（IG截圖）