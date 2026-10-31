百億闊太李美慧夜遊海洋公園哈囉喂　興奮上台與大隻猛男貼身互動

有TVB「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。適逢萬聖節（Halloween），李美慧相約一班好友到「海洋公園哈囉喂2026」玩，更幸運獲邀上台與大隻猛男互動，相當盡興！

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

李美慧同囡囡整水果蛋糕。（IG截圖）

度假。（IG@vivi326）

出海釣魚。（IG@vivi326）

李美慧玩轉海洋公園哈囉喂 幸運獲邀上台與大隻猛男貼身互動

早前李美慧於社交平台分享多張夜遊海洋公園哈囉喂的相片，並寫道：「海洋公園哈囉喂實在太好玩！是每年不可錯過的！今年Oppa show好好睇，我十分幸運，有得上台玩🤩。」相中可見，身穿背心襯牛仔短褲的她，一身造型清爽兼大騷美腿，她與同行好友玩得相當投入，穿梭於園區各個角落，並與多位造型逼真的鬼怪角色合照，李美慧更獲邀上台參與熱門表演「OPPA魔界狂歡匯」，當中她與一位大隻猛男貼身互動，相當興奮歡樂！

夜遊海洋公園哈囉喂。（IG@vivi326）

夜遊海洋公園哈囉喂。（IG@vivi326）

合照。（IG@vivi326）

李美慧幸運獲邀上台與大隻猛男互動，相當盡興！（IG@vivi326）

李美慧幸運獲邀上台與大隻猛男互動，相當盡興！（IG@vivi326）

「御用宮女」李美慧曾年賺過百萬 閃嫁曾文豪榮升百億闊太

李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚懷孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

一對子女好乖巧！（IG@vivi326）

李美慧一向親力親為照顧一對子女。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

李美慧為媽媽慶生，三代同堂好溫馨！（IG@vivi326）