苟芸慧獨遊東京　發表單身宣言：一個人最好的狀態是不屬於任何人

現年43歲的前華姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，婚後淡出娛樂圈，但有指兩人因生育問題令婚姻出現暗湧，近年更屢傳婚變。去年4月苟芸慧出席活動被問到婚姻狀況時，終於承認離婚手續已辦得差不多，七年婚姻正式畫上句號，並宣布全面復出。而苟芸慧離婚後全面重投事業，努力工作接拍廣告及出席各大品牌活動，狀態大勇。日前苟芸慧於社交平台分享獨遊日本東京的靚相，更附上一段意味深長的「單身宣言」！

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，正式封盤。（IG@joyfulck）

婚後淡出娛樂圈。（IG@joyfulck）

2021年兩人突然傳出婚變。（IG@joyfulck）

去年4月苟芸慧出席活動時直認離婚手續正在進行。（資料圖片）

苟芸慧近年修身成功重返顏值巔峰，一襲純白晚裝盡顯高貴氣質。（IG@joyfulck）

夢幻仙氣！（IG@joyfulck）

性感出海！（IG@joyfulck）

苟芸慧東京獨遊散發知性仙氣 走出離婚陰霾發表單身宣言

相中所見，苟芸慧現身日本東京，她身穿深啡色西裝外套，內搭白色蕾絲高領上衣及層次感十足的薄紗長裙，打扮極具秋日文青氣息。苟芸慧在東京街頭漫步，又在長椅上放空休息，更在美術館內駐足欣賞名畫，舉手投足都散發出知性仙氣，狀態極佳！

街頭漫步。（IG截圖）

優雅。（IG截圖）

文青氣息。（IG截圖）

單身宣言。（IG截圖）

除了上載一系列東京旅行靚相外，苟芸慧更特別配上一段意味深長的文字，疑似發表單身宣言：「一個人最好的狀態，就是不屬於任何人，也不擁有任何人，減少期待，好好生活。」簡單數句道盡了她走出離婚陰霾後的豁達心境。

全面重投事業。（IG@joyfulck）

全面重投事業。（IG@joyfulck）

狀態極佳！（IG@joyfulck）