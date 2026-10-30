何超蓮冇睇《璀璨之城》已知尺度大　被問會否敢去挑戰只以笑回應

何超蓮今日（30/10）出席來自意大利的一個首飾品牌開幕活動，談到家中的珍藏，自己都未有細數，亦沒有獲得甚麼家傳之寶，只是結婚時，爸爸有送上一系列的紅寶石首飾，在婚禮上用。

何超蓮今日（30/10）出席來自意大利的一個首飾品牌開幕活動。（葉志明 攝）

問到老公竇驍可有送過令自己難忘的首飾？「有送過耳環，係我之前行街經過見到，我話幾靚，然後佢記住，之後靜靜地去買畀我。」不過更令超蓮難忘的，是先生有買過一對情侶鈪給自己，但自己就不小心跌掉。「我有嘗試買返，但最後都係跌咗，咁就算。」

令超蓮最難忘的首飾禮物，是先生有買過一對情侶鈪給自己，但自己就不小心跌掉。「我有嘗試買返，但最後都係跌咗，咁就算。」（葉志明 攝）

近日，超蓮有份客串演出的《敦煌英雄》在港上畫，該片竇驍都有參與演出，而拍攝時他都在旁陪伴。「我得一分鐘戲份，一出場就死，唔認真睇都留意唔到。」雖然得一分鐘，但單單是化妝已用上3小時，「導演一邊化一邊要求再邋遢啲，再肉酸啲，冇嘅瑕疵都要展現出來。」而這部戲更是她正正式式，參與演出的第一部電影。

何超蓮有份客串演出的《敦煌英雄》在港上畫，「我得一分鐘戲份，一出場就死，唔認真睇都留意唔到。」（葉志明 攝）

何超蓮雖在香港出生，但家族扎根澳門，問到何超蓮可有留意TVB套劇集《璀璨之城》，當中有不少關於澳門的情節。「播咗？我未睇，會睇下，有聽過好多大尺度的戲份。」記者追問超蓮可有膽量挑戰這些畫面，超蓮只不停「唔……」最後只笑而不答，更被工作人員帶走。