81歲前TVB新聞王子蘇凌峰激罕露面　移民加拿大多年銀髮風采依然

曾任有線電視及無綫新聞資深記者的吳曉東，移居英國後毅然轉換人生跑道，轉戰電影界發展，近年完成了多部短片並屢獲國際獎項及提名。近日吳曉東遠赴加拿大宣傳其電影作品《風繼續吹》（Dance of Freedom），更藉此機會在多倫多與失聯多年的「童年偶像」——前TVB新聞王子蘇凌峰相聚！吳曉東於社交平台分享二人珍貴合照，感性回顧當年因一句話投身新聞界的緣分。

資深新聞工作者吳曉東2015年發起眾籌，成功成立本港首間民間通訊社FactWire。（資料圖片／羅君豪攝）

吳曉東宣傳其電影作品《風繼續吹》（Dance of Freedom）。（Facebook@Don Ng吳曉東）

吳曉東攜電影《風繼續吹》赴加國宣傳 與前TVB傳奇主播蘇凌峰聚會

吳曉東於Facebook曬出與蘇凌峰在海邊散步及茶聚的近照，他以長文回憶少年時期的追夢起點：「『我要做蘇凌峰！』我中四那年對住電視機屏幕的無綫新聞主播蘇凌峰衝口而出。我後來真的入職無綫新聞部，但他已經移居加拿大，我跟這位role model緣慳一面，然後彼此一直相隔在電視螢幕的兩端。」吳曉東透露，萬萬想不到數十年後的今天，自己會因電影《風繼續吹》踏足加拿大，才促成了這場跨越數十年的「初見」。

近日吳曉東遠赴加拿大宣傳其電影作品《風繼續吹》（Dance of Freedom）。（Facebook@Don Ng吳曉東）

與呂秉權（左）及何永康（右）重聚。（Facebook@Don Ng吳曉東）

獲偶像熱情接待包場力撐 大讚人格：不變的風骨與溫暖

抵達多倫多後，早已淡出幕前、定居當地的蘇凌峰待他如「遠方親人」般熱情接待：「還同一眾在多倫多的前無線新聞舊同事，買了戲飛準備睇我的首部電影作品，除了感動還有感恩。」令吳曉東既感動又感恩，更對偶像的人格讚不絕口：「年少時的role models有時會翻車，長大後接觸到真人之後發現表裏不一，讓人設瞬間崩塌。幸好這次與蘇凌峰『重逢』，整整相處了一天，我從他身上看到的，依然是那份前輩新聞工作者不變的風骨與溫暖。謝謝你，蘇凌峰！」相中所見，已屆高齡的蘇凌峰身穿黑色高領毛衣搭配亮眼橙紅色戶外風褸，雖然滿頭銀髮，但精神飽滿、身姿挺拔，眼神依然銳利有神。

在加拿大與蘇凌峰聚會。（Facebook@Don Ng吳曉東）

風采依然。（Facebook@Don Ng吳曉東）

字正腔圓、權威沉穩的報道風格深入民心。（Facebook@Don Ng吳曉東）

蘇凌峰沉穩報道風格深入民心 90年代移民加拿大深居簡出

蘇凌峰原名蘇子明，於柏立基教育學院（今香港教育大學，教育學院前身）畢業後曾當教師小學教師，周華健、阮小儀、韋家輝都曾是他的學生。其後蘇凌峰報讀香港商業電台開辦的廣播訓練班，畢業後在70年代加入佳視從此投身新聞界，在80年代成為TVB新聞主播，其字正腔圓、權威沉穩的報道風格深入民心，是不少香港人的集體回憶。90年代初移民加拿大後，蘇凌峰曾出任當地中文電視台主播及總監，退休後一直深居簡出。2019年蘇凌峰曾現身方東昇、李德成（八叔）、黃曉瑩、李曉欣主持的《長命百二歲II》，在節目中，李德成重提對方有「明星蘇」的匿稱，蘇凌峰即答道：「我反對，我們新聞從業員不是做明星。」可見其專業態度。今次吳曉東公開兩人同框照，隨即勾起大批網民及傳媒行內人的懷舊情懷，紛紛留言大讚：「蘇先生讀新聞鏗鏘有力，實在一流」、「兩代新聞人的傳承」、「風采依然」！

去年蘇凌峰到小環茶座。（@halina_tam）

蘇凌峰曾現身方東昇、李德成（八叔）、黃曉瑩、李曉欣主持的《長命百二歲II》。（電視截圖）

激罕露面！（電視截圖）