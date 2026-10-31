何超欣出席全球青年零碳未來峰會 上台致辭盡顯女強人風範
撰文：董欣琪
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已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小品學兼優、才貌兼備，被外界譽為「何家最強學霸」，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學士學位，2022年於北京清華大學蘇世民書院碩士畢業後更選擇留校，積極投身於可持續發展與環境教育事業，近年更獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。日前，何超欣於北京清華大學出席「2026全球青年零碳未來峰會（Global Youth Summit on Net-Zero Future 2026）」，並在微博分享多張於台上演講及活動現場的靚相。
何超欣出席「全球青年零碳未來峰會」上台致辭 自信淡定氣場十足
何超欣寫道：「全球青年零碳未來峰會圓滿落幕✨2026全球青年氣候周已正式啟動🌍以青年視角，解鎖零碳新路徑。」相中所見，何超欣身穿深色束腰西裝套裝，配上一頭微捲長髮，妝容精緻，充滿知性氣質，又不失名門千金的非凡氣場。作為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的她，在台上發表致辭，表現自信又淡定，舉手投足間盡顯國際青年領袖的風範！
何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士 留校任職致力推動可持續發展
何超欣自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，不但完美繼承了父母的優良基因，擁有精緻五官及高䠷身材，在學術與事業成就上更是不斷超越自我。何超欣在2022年於清華大學畢業後，選擇留校任職，現任清華大學氣候變化與可持續發展研究院研究員，多次代表機構走訪世界各地參與聯合國氣候大會等國際級高峰論壇，身體力行推動青年參與氣候行動。