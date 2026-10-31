何超欣出席全球青年零碳未來峰會　上台致辭盡顯女強人風範

已故賭王何鴻燊孻女何超欣（Alice）自小品學兼優、才貌兼備，被外界譽為「何家最強學霸」，不但擁有美國麻省理工學院（MIT）管理學及建築學雙學士學位，2022年於北京清華大學蘇世民書院碩士畢業後更選擇留校，積極投身於可持續發展與環境教育事業，近年更獲委任為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官。日前，何超欣於北京清華大學出席「2026全球青年零碳未來峰會（Global Youth Summit on Net-Zero Future 2026）」，並在微博分享多張於台上演講及活動現場的靚相。

慶祝生日！（小紅書圖片）

性感晚裝。（微博@何超欣Alice）

大騷長腿！（微博@何超欣Alice）

何超欣與奚夢瑤出席活動。（微博@何超欣Alice）

高貴！（微博@何超欣Alice）

盡騷好身材！（微博@何超欣Alice）

何超欣清華畢業後選擇留校，積極投身於可持續發展與環境教育事業。（影片截圖）

何超欣出席「全球青年零碳未來峰會」上台致辭 自信淡定氣場十足

何超欣寫道：「全球青年零碳未來峰會圓滿落幕✨2026全球青年氣候周已正式啟動🌍以青年視角，解鎖零碳新路徑。」相中所見，何超欣身穿深色束腰西裝套裝，配上一頭微捲長髮，妝容精緻，充滿知性氣質，又不失名門千金的非凡氣場。作為世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官的她，在台上發表致辭，表現自信又淡定，舉手投足間盡顯國際青年領袖的風範！

何超欣出席「全球青年零碳未來峰會」。（微博@何超欣Alice）

上台致辭。（微博@何超欣Alice）

表現自信又淡定。（微博@何超欣Alice）

氣場十足！（微博@何超欣Alice）

何超欣與一班同事在清華大學氣候變化與可持續發展研究院影大合照。（微博@何超欣Alice）

何超欣擁美國名校雙學位兼清華碩士 留校任職致力推動可持續發展

何超欣自小已深得賭王寵愛，曾被爸爸公開大讚「靚到不得了」，不但完美繼承了父母的優良基因，擁有精緻五官及高䠷身材，在學術與事業成就上更是不斷超越自我。何超欣在2022年於清華大學畢業後，選擇留校任職，現任清華大學氣候變化與可持續發展研究院研究員，多次代表機構走訪世界各地參與聯合國氣候大會等國際級高峰論壇，身體力行推動青年參與氣候行動。

何超欣出席哥哥何猷君同奚夢瑤的婚禮。（小紅書圖片）

何超欣同媽媽梁安琪。（微博@何超欣Alice）

山東省政協委員。（小紅書圖片）

講座。（微博@何超欣Alice）