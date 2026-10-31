黃淑蔓曾被黃澤林追求 ？ 女方：唔知呢單嘢，我冇跟開啊

藝人黃淑蔓（Feanna）昨日（30日）出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會，活動後接受《香港01》訪問時被問到即將舉行的首個個人演唱會，她表示已經準備得七七八八，現正進行綵排，但就未有透露會否邀請嘉賓。對於緋聞男友林子峰（牙石）會否捧場，Feanna笑言「佢會嚟啊」。

藝人黃淑蔓（Feanna）出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會。(盧振輝 攝)

神曲《旋轉木馬》大熱 承諾繼續造好音樂

Feanna被問到對於《旋轉木馬》這首歌的成功，她笑稱：「我覺得好開心啦，首先大家喜歡呢一首歌啦，因為其實創作呢一首歌嘅原意，就係想大家聽呢首歌嘅時候會開心，咁我覺得做到。咁都多謝大家真系將呢一首歌分享出去，令到身邊每一個人都可以感受呢一份喜悅，咁我嚟緊都會努力再做多啲好嘅音樂，去陪伴大家每一個唔同嘅情緒。」

黃淑蔓承諾繼續造好音樂。(盧振輝 攝)

甜笑談及牙石 邀「好姊妹」見證重要時刻

Feanna被問到緋聞男友林子峰會否來撐場或做嘉賓時，她聞言「緋聞男友」就已經笑得很開心還即時問：「係咪即係牙石啊？」她表示：「佢會嚟啊，呢個唔可以透露咁多住嘅。」她亦指已經邀請「Ichiban Girls」成員到場欣賞，見證她首個個人演唱會。

黃淑蔓甜笑談及緋聞男友牙石。(盧振輝 攝)

急澄清黃澤林緋聞 指雙方僅屬網球波友

至於早前傳出網球運動員黃澤林曾追求她，Feanna即時否認，並表示：「冇啊，我唔知道呢單嘢，我冇跟開啊！」被問到緋聞男友是否只有林子峰一人時，她即「口窒窒」笑指：「都冇…都冇，呢個就唔回應啦。」她更指自己和黃澤林只是朋友關係：「咁同Coleman都係朋友關係啦，一直都係。因為之前有一段時間，咁啱啱開始打網球，咁啱又要出席活動嘅時候，佢都係其中一個出席嘅朋友，所以就一齊打網球。」她被再三問到是否真的是朋友沒有追求過時，她笑稱二人只是朋友：「一齊打網球，呢個係朋友嚟嘅啫，我唔知，我完全唔知呢單嘢。」

黃淑蔓急澄清與黃澤林只是朋友。(盧振輝 攝)

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