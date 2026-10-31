葉振弘家烤魚店油爐搶火燒毀廚房　親述驚險經過嘆損失難以估計

藝人葉振弘（Marco）日前家人經營的烤魚店不幸發生火警，他昨日（30日）出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會時接受傳媒訪問，親述火警發生的驚險經過及餐廳的善後工作。Marco坦言對事件感到十分心痛，因為餐廳是他們的心血，但萬幸是事件中無人受傷。

葉振弘家烤魚店油爐搶火燒毀廚房。(盧振輝 攝)

油爐搶火惹禍損失難計

被問及火警發生的原因，Marco透露是因為有同事在油爐煮東西時突然搶火：「加上天氣乾燥，咁就一嘢成個廚房就燒著咗咁樣，希望大家都注意安全。因為呢個天氣好容易起火，咁大家都小心啲。同埋我屋企都人冇事，但係損失慘重嘅，經濟方面，大家記得多多過嚟幫襯支持。」至於損失多少時，他指「損失咗好多，唔知幾多，好多。」他表示還未算得出來，不僅影響了之後做生意的收入，還要花時間和金錢去重新裝修廚房，包括添置設備和人工成本。

Marco透露是因為有同事在油爐煮東西時突然搶火。(盧振輝 攝)

途經驚見消防車急報平安

Marco憶述事發時自己在附近，看到六、七部消防車到場，感到非常擔心：「因為我咁啱揸車經過，跟住即刻打俾我阿媽！好好彩嘅就係佢即刻接我電話，就知道佢係安全，同埋啲人都安全，員工安全，咁就OK啦。」他形容火場內部「黑晒、濕晒」，一片狼藉，需要重新清理。

Marco憶述事發時自己在附近，看到六、七部消防車到場，感到非常擔心。(盧振輝 攝)

局部復業擬做店長吸客

至於餐廳何時能重新運作，Marco表示目前仍在等待師傅評估及處理：「我都要問翻我屋企人先知，因為佢都要再約師傅去睇點樣處理成件事。可能之後有啲咩後續跟進，我都同大家講返聲。」他們正考慮局部復業的方案，因為有一邊沒有起火，可以先做一些冷盤或咖啡，利用非廚房區域的餐飲設備來維持部分運作。最後，Marco也不忘呼籲大家在餐廳重新營業後，多多過來捧場支持，他亦表示可能做個「一日店長」來吸客。