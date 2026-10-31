曾傲棐睇化獎項最緊要爭氣做好歌　VIVA無懼女團大戰盼可交流

臨近年尾，樂壇頒獎禮即將殺到，各大歌手及組合都嚴陣以待。曾傲棐與女團VIVA昨日（30日）出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會時接受傳媒訪問，被問到今年奪獎的信心，曾傲棐坦言目前未有想太多，反而對剛錄起的新歌充滿信心：「我不嬲都覺得獎項都係bonus嚟，咁對我嚟講最緊要係每一次入錄音室都可以做得好過上一次，呢個都係唯一一個我自己控制到同埋自己可以爭氣嘅位。」

曾傲棐與女團VIVA出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會。(盧振輝 攝)

VIVA憑新歌寄意 爭新人獎底氣足

另一邊廂，女團VIVA隊長李晞彤（Carina）則對新人獎抱有信心，她笑言這份底氣來自新歌《Fingers Crossed》，皆因歌曲正是帶出「有信心才能事成」的訊息：「我都有信心嘅。因為我嘅新歌就係最主要就係講有信心嘅人先至可以事成，叫做《Fingers Crossed》呢首歌，所以希望今年有個好成績啦。」

VIVA憑新歌寄意 爭新人獎底氣足。(盧振輝 攝)

無懼女團大戰 樂見百花齊放

VIVA表示今年無論是組合還是個人都付出了極大努力，冀望能取得好成績。面對今年女團競爭激烈的局面，VIVA大方認為是好事：「我覺得我哋向佢學習或者我哋互相嘅交流而家都好多特別。」她們提到曾與另外兩隊女團同台合作，認為是特別的機會，亦期望日後有更多類似合作。

VIVA無懼女團大戰。(盧振輝 攝)

曾傲棐回歸唱作 VIVA期待同MEOVV交流

談到未來動向，曾傲棐透露今年作出了不少新嘗試，除了拍攝節目外，更參與了拍戲。他更預告新歌會是久違地做回唱作歌手的身份，令人期待。而VIVA亦同樣有參與戲劇拍攝，她們更預告將於明日的大型演出中首度獻唱未曝光的新歌，並透露今日一身帶有「毛毛」元素的造型正是新歌的Dress Code。對於同場演出的韓國人氣女團MEOVV，VIVA難掩興奮，表示一直有留意對方，非常期待能欣賞她們的表演並從中交流。