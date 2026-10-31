余宗遙回顧四年跌碰嘆百感交集　LOONG9解散大方回應：解散非完結

經歷過選秀節目《亞洲超星團》的洗禮，由冼靖峰（Archie）、文佐匡、黃奕斌等人與黃星綽及余宗遙組成的新晉男團「Surfive」重新出發。他們昨日（30日）出席《新城勁爆頒獎禮2026》時接受《香港01》的訪問，談及以全新組合姿態「再做新人」的感受，直言百感交集。Archie坦言十分感激能有這個新組合的機會，並預告繼《Popstar》後很快會有第二首全員合唱的新歌推出，是一首與打遊戲機有關、節奏明快且感覺「炸裂」的跳舞快歌。

冼靖峰（Archie）、文佐匡、黃奕斌等人與黃星綽及余宗遙組成的新晉男團「Surfive」。(盧振輝 攝)

余宗遙感觸良多 黃星綽指團體合作具新鮮感

談到再做新人的感覺，余宗遙直言感到少許感觸，回顧過去四五年的跌跌碰碰與沉澱：「見到呢個樂壇都好似越嚟越多新嘅組合，唔係淨係我哋。一個好好嘅Lesson又好啦，一個好好嘅Reflection都好啦，咁亦都係會畀我或者畀大家一個更加大嘅motivation去每日練習，再練得更加多，要練得更加猛。」黃星綽則表示，雖然各人有不同的個人發展，但團體合作帶來的磨合與默契，給了他們全新的體驗與鮮活感，大家一起合作是非常新鮮的感覺。

談到再做新人的感覺，余宗遙直言感到少許感觸。(盧振輝 攝)

黃星綽指團體合作具新鮮感。(盧振輝 攝)

黃奕斌盼帶出新感覺 文佐匡：最緊要Have fun！

黃奕斌則覺得今次是以全新的Unit去見大家：「都希望系可以帶到一個唔同啲嘅感覺，畀大家見到係唔同嘅我哋。」文佐匡認為今次並不在於是否新人：「其實大家一齊group埋一齊，have fun！做好個舞台，表演好畀大家睇，咁其實呢個係我自己覺得最緊要嘅嘢。」

文佐匡：最緊要Have fun。(盧振輝 攝)

黃奕斌盼帶出新感覺。(盧振輝 攝)

親回LOONG9名存實亡 Archie嘆：好多嘢控制唔到

至於提到早前LOONG9解散，網民形容「香港三子」名存實亡，黃奕斌就大方回應，認為解散並非終結：「我覺得我希望每個人都有自己更加好嘅發展，其實解散唔係完結，係代表每個人有個重新嘅開始，我係咁睇。」Archie亦補充，過去的團體LOONG9提醒了他們比賽時的艱辛：「我都見到佢哋唔同人有唔同嘅發展，我都好戥佢哋每個人開心。（會唔會覺得自己只係掛名？）我覺得其實呢個團體其實都remind咗我哋，喺個比賽入邊有幾辛苦去完成每一關嘅挑戰，但係去到最後其實我哋作為一個Artist，我哋好多嘢都未必control到，未必控制到。唯獨是我哋一條心，大家都想做好自己嘅Career，無論往後嘅路係點樣都好，我都希望大家可以行到最好嘅自己出嚟。」

親回LOONG9名存實亡。(盧振輝 攝)