ZPOT首唱電影曲即獲金馬獎提名　籃球誰是「搶分王」竟導致內訌？

男團ZPOT七位成員昨日（30日）合體出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會時接受傳媒訪問， 分享首度為電影合唱主題曲的感受，並大談對年底樂壇頒獎禮及即將舉行之籃球賽的備戰狀況。

ZPOT七位成員合體出席《新城勁爆頒獎禮2026》記者會。(盧振輝 攝)

ZPOT的粉絲。(盧振輝 攝)

首唱電影曲獲提名表感恩

ZPOT提到今次是7人首次共同演唱電影主題曲，感覺相當新鮮，因為這是他們首次嘗試以全新風格演繹歌曲，對此感到十分開心。至於何時會公開是否去金馬獎，Ian Hannz表示因為行程通常每星期才落實：「所以就應該都要啲時間先可以決定到。」對於會否得獎，Ian Hannz指：「其實提名到已經好感恩㗎啦！因為當時冇諗過呢首歌可以有呢一個榮譽，咁所以去到有提名，我覺得作為我哋第一年出道，我覺得係已經好滿足。」

ZPOT提到今次是7人首次共同演唱電影主題曲，感覺相當新鮮。(盧振輝 攝)

一票難求抱學習心態

至於頒獎禮有否留票給親友，他們笑指已經向經理人查詢過，但回覆是「真係冇飛」，加上一票難求，七位成員自己也沒有額外門票可供派發。Cow認為：「有咁多前輩，我諗我哋嗰日應該就係睇，我哋都已經好忙啦，嗰日淨係學嘢已經好忙。」除了音樂發展，ZPOT近日亦積極為即將舉行的籃球賽備戰。

Cow認為有咁多前輩嗰日淨係學嘢已經好忙。(盧振輝 攝)

Dave練波拗柴 搞笑加插功夫元素

Alvin透露近期不斷到街場與朋友瘋狂練波，甚至副隊長Dave練到「拗柴」，相當搏命。談到比賽策略，成員們幽默表示會把球「交畀隊友」，例如負責遞毛巾和斟水，強調目標不在於勝負，而是抱著學習心態與前輩們切磋交流，甚至笑言考慮在比賽中加入「功夫元素」來炒熱全場氣氛。

Dave練波拗柴。(盧振輝 攝)

四子爭做搶分王 Alvin街場遇趣事

他們被問到會派誰出來搶分時，竟然發生內訌，Alvin、Dave、Bosco及Gordon都分別衝上來承認自己是最能搶分的一位，到底哪合才是「搶分王」，真的要等籃球賽那天才能知道。Alvin亦分享在街場打球時遇到趣事，曾有波友認出Alvin並詢問是否隊長，互動十分搞笑，最後還跟他合照才離開。

四子爭做搶分王 。(盧振輝 攝)