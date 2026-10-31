許軼首演自爆緊張到寢食難安　麥沛東狠踢爆：一Break佢就食緊嘢

舞台劇《鬼到盡頭》昨日（30日）迎來首演，一眾主演麥沛東、陳毅燊（ANSONBEAN）及COLLAR成員許軼（Day）完騷後接受傳媒訪問，大談首演感受。首次挑戰舞台劇的Day及ANSONBEAN坦言「壓力山大」，Day更自爆緊張到「失眠兼食唔落嘢」！

麥沛東、陳毅燊（ANSONBEAN）及COLLAR成員許軼（Day）。(盧振輝 攝)

呻食唔落反遭麥東踢爆 狂食薯片減壓

首次做Live Drama的Day直言感覺超級唔同，終於明白前輩所講：「有時expect咗觀眾有反應嘅地方又冇，有時冇嘅地方又有，今日先真係真真正正咁feel到呢樣嘢。」與觀眾的connection是怎樣的一回事。雖然Day聲稱緊張到寢食難安，但就被麥東踢爆：「因為排戲嘅時候成日見到阿Day，個口都係長咗喺度食緊嘢，即係一break，佢就食緊嘢！」Day立即解畫話自己是一有壓力就想吃東西，還說自己為了演出特登減肥，豈料因為大家請吃薯片而肥了一點點。

麥沛東狠踢爆許軼呻食唔落：一Break佢就食緊嘢。(盧振輝 攝)

ANSONBEAN直認情緒Kick住 讚團隊似返學

至於同樣是首次演出舞台劇的ANSONBEAN則說，原本以為Dress Rehearsal完結後會淡定一點，怎知道一見到觀眾：「用多咗好多壓外嘅力，然之後情緒上就kick住咗，但係會繼續努力。」不過他就大讚團隊氣氛像回到學校一樣，導演跟前輩都很照顧他們，除了演技還學到很多人生道理。

ANSONBEAN直認情緒Kick住。(盧振輝 攝)

大師兄麥東對後輩讚口不絕 Day甜爆連環合作

身為大師兄的麥東，對兩位後輩的表現讚口不絕。他表示二人首次踏上過千人的劇院舞台，就要挑戰難度不低的喜劇演出，裹還要兼顧扇形座位分散的觀眾，掌握全場氣氛及節奏，實非容易。不過，他們依然發揮出色，整體表現不錯，絕對值得嘉許。麥東亦坦言，自己在後輩身上學到青春、活力及永不放棄的精神。當中Day曾經甜絲絲跟他說，第一次拍電視喜劇跟第一次做舞台劇，都是跟他合作，令麥東十分感動，亦令這兩次合作更添意義。

大師兄麥東對後輩讚口不絕。(盧振輝 攝)

Day搞鬼自評兩千分 ANSONBEAN誓言絕不放棄

首次出演舞台劇的Day及ANSONBEAN對於當晚演出的分數，Day直指：「2000分！總分未知。」而ANSONBEAN就覺得：「我覺得演戲係冇得用分數評，所以我唔評啦，但係絕對有極大的進步空間，我會繼續努力，我唔會放棄。」

ANSONBEAN誓言絕不放棄。(盧振輝 攝)