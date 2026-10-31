錢嘉樂13歲大女越大越似媽咪湯盈盈　長成美少女星味濃

撰文：亞瑟
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藝人錢嘉樂與湯盈盈即將邁入結婚14周年，婚後育有一對各具特色的寶貝千金，13歲大女錢凱晴（Alyssa）與11歲細女錢凱琪（Kassidy），一家四口生活幸福美滿。適逢萬聖節，湯盈盈日前趁著節日氣氛，帶同兩位女兒暢遊主題樂園，並於社交平台大晒多張打卡靚相與短片。隨著兩名星二代漸漸長大，兩姊妹的最新外貌與身段迅速引爆網民熱議，而短片中湯盈盈一個「選擇性遮樣」的舉動，更掀起一陣好奇揣測。

錢嘉樂與老婆湯盈盈以及兩名寶貝女兒。(ig圖片)
錢嘉樂臉上流露一臉慈父相，畫面非常有愛。（IG@tong_ying_ying）
湯盈盈跟細女錢凱琪擺同一甫士影相。（IG@tong_ying_ying）
湯盈盈近日帶兩名女兒到迪士尼遊玩。（IG@tong_ying_ying）

13歲大女暴風抽高過媽咪

從湯盈盈分享的樂園短片可見，母女三人當日玩得極度投入。一入園她們便直奔精品店搜購特色頭飾，湯盈盈戴上紫黑色亮片惡魔角頭箍，對著鏡頭展露招牌甜笑，身段與氣色依然少女感十足。三母女隨後不僅與換上萬聖節限定裝束的米妮老鼠熱情相擁合照，更駐足觀賞大型惡人歌舞匯演，湯盈盈興奮大讚是「純粹的迪士尼魔法」（Pure Disney Magic），由日落黃昏一路狂歡至夜幕低垂。

在曝光的照片中，兩位千金均已褪去稚氣，展現出亭亭玉立的美少女雛形。現年13歲的大女錢凱晴當日以一身黑色休閒印花T恤搭配黑色長褲上陣，腰間隨意繫上淺色外套，極具街頭潮味。最令網民驚訝的是，凱晴迎來暴風式抽高，並肩而立時的身高已悄悄超越媽媽湯盈盈。留著一頭飄逸長髮的她，髮尾更隱約透出時尚的挑染層次（Highlight），散發著滿滿的青春少女氣質。

湯盈盈的11歲細女錢凱琪越來越似媽媽。（IG@tong_ying_ying）

大女獨遭「骷髏面具」遮樣秒刪引揣測

至於現年11歲的細女錢凱琪，當日則身穿全黑運動風造型配短褲，頭戴黑色鴨舌帽與精緻頸鍊，在鏡頭前津津有味地喝著萬聖節特色「血包」飲品，模樣俏皮精靈。不少眼利網民發現，凱琪的眼角眉梢與臉型輪廓，與媽媽湯盈盈越來越像「餅印」，甜美氣質初現。

然而，在這趟溫馨的親子行程中卻引發了一段小插曲。湯盈盈起初在IG上載的另一段短片中，大方公開了細女多張展現燦爛甜笑的單人照及與友人的合照，唯獨輪到大女凱晴的個人特寫時，畫面卻突兀地被一個巨大的萬聖節「骷髏面具」圖案遮蓋了整張臉孔。湯盈盈這種「選擇性遮臉」的舉動隨即引起網民熱烈討論，未知是為顧及踏入青春期的大女私隱，抑或是女兒愛美要求遮掩。而該段影片在上傳不久後，亦已被火速下架刪除。

唯獨大女合照面具遮樣？（IG@tong_ying_ying）

大女曾遭毒舌外貌似老竇　湯盈盈心疼痛哭

事實上，大女凱晴自幼出世以來，五官與神態便被指與爸爸錢嘉樂極度相似。當年曾有部分口無遮攔的網民在討論區肆意評價其外貌，甚至留下「女生男相」等刻薄言論，令愛女心切的湯盈盈一度深受打擊，在家中難過得放聲大哭。幸得丈夫錢嘉樂在旁耐心開導與溫柔安慰，才讓她逐漸釋懷。

到了懷上細女凱琪時，錢嘉樂曾在受訪時幽默大爆家事，笑指湯盈盈產前曾開玩笑下達「最後通牒」：「如果今胎都唔似佢，佢就發爛揸！」後來細女滿月接受祝賀時，錢嘉樂亦搞笑向外界求饒，笑稱自己覺得細女像媽媽，懇請傳媒與網民在網上多加留言力撐像媽媽，否則自己回家「好難交代」，展現出夫妻間深厚又逗趣的互動。隨著歲月流逝，湯盈盈的心態早已全面蛻變。她屢次自豪盛讚女兒極其可愛，亦毫不介意女兒長相酷似丈夫，更曾大方發表甜蜜告白：「其實我一啲都唔介意囡囡似嘉樂，因為我真係好愛呢個男人！」

錢嘉樂對兩名女兒如珠如寶。（IG@tong_ying_ying）
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