蘇麗珊激罕曬泳衣照大騷Fit爆身形　轉投邵氏僅拍一劇後事業停擺

現年34歲的蘇麗珊（Cecilia）日前在社交平台罕有分享泳衣照，大方展現勻稱身段與白滑肌膚，狀態大勇，隨即吸引大批網民按讚及留言讚好。相中可見她精神奕奕、氣色紅潤，似乎已徹底走出早年的低潮陰霾。

蘇麗珊罕有在社交平台大曬泳衣照，身形維持得極佳。（IG/@ceciliaso）

麗珊面對鏡頭露出甜美笑容，重現當年「文青女神」的神采。（IG/@ceciliaso）

穿上泳衣的蘇麗珊大騷勻稱線條，狀態完全不似已過三十歲。（IG/@ceciliaso）

「文青女神」出道即巔峰 分手游學修後形象急插水

蘇麗珊入行初期憑甜美外貌與清新氣質，獲封為「文青女神」。首部參演的電影《哪一天我們會飛》，便憑「余鳳芝（年青版）」一角同時獲提名第52屆金馬獎及第35屆香港電影金像獎「最佳新演員」，一度成為影壇新貴，廣告代言與片約接踵而來。不過，她其後與因戲結緣的游學修分手，感情風波引發連串負面新聞，導致其清純女神人設受損。

蘇麗珊。(電影《哪一天我們會飛》劇照)

蘇麗珊。(電影《哪一天我們會飛》劇照)

蘇麗珊於2014年憑首部電影《哪一天我們會飛》彈起。（電影海報）

轉戰樂壇反應平平 被網民狠批歌影視三失

經歷形象重創後，蘇麗珊曾簽約唱片公司轉型做歌手，可惜市場反響未如理想。有傳她在事業低潮期間，需依靠投資的自家按摩店生意維持生計。不少網民更對其發展提出質疑，狠批她出道多年除處女作外缺乏代表作，歌唱、電影與電視發展皆未見突破。

蘇麗珊曾簽唱片公司，但發展平平，更有傳她被唱片公司冷待。（IG圖片）

轉投邵氏夥蔡少芬演母女 拍畢《風華背後》暫未有新作

為求事業突破，蘇麗珊去年宣布加盟邵氏兄弟重新出發，隨即獲安排參演重頭劇《風華背後》，與蔡少芬、譚耀文、黃宗澤、蔡潔等同台飆戲，更在劇中飾演視后蔡少芬的女兒。不過該劇煞科後，她暫未有接拍新劇的消息。

去年加盟邵氏兄弟尋求突破，在劇集《風華背後》中與蔡少芬飾演母女。（IG/@ceciliaso）