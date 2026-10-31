周永恆被指「食軟飯」激動反擊　張致恆力撐：肯為屋企付出嘅男人

周永恆（Roy）與張致恆（Steven）兩位近年話題不斷的藝人日前同台現身，直面外界長年以來的負評與質疑。周永恆近年屢遭網民指責「食軟飯」、依賴伴侶，令他甚為不滿；身旁同樣飽受財務及家庭爭議的張致恆則挺身而出，開腔為好兄弟護航，大讚周永恆性格有擔當，絕非外界所言般軟弱依賴。

周永恆（Roy）與張致恆（Steven）難得同台，面對外界冷嘲熱諷，兩人互相打氣力抗負評。（影片截圖）

張致恆開腔護航：佢十幾二十年來唔係靠人嘅人

網台《鼎豐盛GPM 》提到周永恆常被貼上「食軟飯」標籤，張致恆（Steven）在台上顯得相當激動，主動替對方抱不平。Steven直言外界對阿Roy有極深誤解：「呢十幾廿年入面，佢根本唔係一個鍾意靠人嘅人！佢好有責任感，總之話要做嘅嘢就一定會做到足。」

身陷財政風波的張致恆（Steven），於台上毫不避忌力撐好友周永恆「好有責任感」。（影片截圖）

Steven更感慨表示，外界往往只抓住別人以前的過失不放：「大家可能曾經都犯過錯，但就俾人記足十幾廿年。其實好多嘢我哋自己一早已經放手、放開咗，偏偏大家仲係唔肯放過。佢喺我心入面，真係一個好有責任、肯為屋企付出嘅男人。」

張致恆直斥外界緊抓陳年舊事不放：「點解大家就係唔肯放過我哋？」（影片截圖）

周永恆自誇商業頭腦 自爆搞「二手雪櫃」轉型求生

面對「食軟飯」指控，周永恆亦親自反擊，強調自己多年來一直自力更生，更自詡具備不少生意頭腦。他透露自己近來四出尋找新出路，並將目光投向二手家電市場，目前正積極經營「二手雪櫃」及電器買賣生意。

周永恆透露目前正密鑼緊鼓搞「二手雪櫃」買賣，實行靠雙手自力更生。（影片截圖）

周永恆坦言，為了養家和生活，任何賺錢途徑都願意去試，絕不介意放下藝人身段：「大其實我一直都有諗計做生意搵錢。只要可以養到屋企、照顧到屋企，二手雪櫃又有咩問題？」