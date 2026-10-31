郭羨妮演母女戲感觸落淚　自爆連謝幕都唔識要向演員請教

舞台劇《鬼到盡頭》昨日（30日）迎來首演，郭羨妮（Sonija）與談善言完騷後接受傳媒訪問，分享首演後的真實感受。談到第一場演出的心情，談善言坦言終於鬆一口氣：「感覺上我哋排咗咁耐，終於第一次見觀眾。同埋都有啲觀眾啲反應都好好嘅。其實一路都好多笑嘅位，有啲我哋冇諗過佢有笑，所以係鬆一口氣嘅，即係覺得大家都應該鍾意。」Sonija則表示，順利完成第一場後，接下來會慢慢放下恐懼：「我覺得順利嘅第一場，跟住會繼續會再感受演戲。」

郭羨妮（Sonija）與談善言完騷後接受傳媒訪問，分享首演後的真實感受。(盧振輝 攝)

演母女戲感觸落淚 獲愛女入場力撐

劇中不乏感人情節，Sonija透露自己每次排練涉及母女關係的戲份時都會忍不住落淚：「因為我排練嘅時候咧，每一次排到嗰場戲都會喊，即係唔係特登要擠出嚟喊，係真係個感受到好深。因為佢講母女嘅關係，咁我自己真係媽咪，咁所以係好Touch我自己。」被問到女兒會否來欣賞時，Sonija甜笑指：「會啊！會啊！」她表示本身有讀Drama的女兒稍後也會正式入場支持，更指女兒覺得她很棒，並笑言這句成熟的鼓勵是極大的安慰。

郭羨妮演母女戲感觸落淚。(盧振輝 攝)

郭羨妮愛女入場力撐。(盧振輝 攝)

挑戰連珠炮發對白 齊虛心請教

至於面對緊湊的舞台劇節奏，談善言指今次每場戲的對白都很長，加上演員們對答節奏如「劈巴劈巴」般迅速，是一大挑戰。為了精益求精，Sonija虛心向麥東等具豐富舞台經驗的演員請教，Sonija更笑言自己連基本的「謝幕」手勢都要從頭學起：「我真係問，即係要問囉，真係唔識㗎我哋，冇學過。」而談善言則會經常請教喜劇節奏及走位等技術問題：「我都會問佢，咁樣會唔會太快啊？會唔會太多？」被問到演出中有沒有發生「蝦碌」事件，她們則搞笑引用劇中校長的對白回應：「唔講，唔知，咪冇事囉！」

郭羨妮自爆連謝幕都唔識要向演員請教。(盧振輝 攝)