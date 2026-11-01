陳曼娜急刪相惹揣測！薛家燕兒子投資短劇陣容曝光驚見前TVB小花

薛家燕（家燕姐）與資深甘草演員陳曼娜（Manna姐），早在2000年無綫經典劇集《十月初五的月光》中分別飾演「朱莎嬌（QE）」與「萬朱莎華」，兩人在劇中的恩怨情仇深入民心。相隔26年，兩位實力派前輩再度於幕前聚首，參演由家燕姐兒子石耀庭投資開拍的60集短篇網劇《外母嫁到（暫名）》，兩大殿堂級戲骨再度同場鬥戲，火花四濺！

《十月初五》26年後再鬥戲！兒子石耀庭開劇 薛家燕陳曼娜合體 （Facebook照片）

陳曼娜急刪相惹揣測！ （Facebook照片）

班底陣容鼎盛 八兩金喬寶寶同場搞笑

今次短篇劇雲集多位觀眾熟悉的經典面孔，除了薛家燕與陳曼娜擔大旗坐鎮外，演員陣容包括范振鋒、煒烈，以及久未在港產劇集露面的喬寶寶與八兩金。近年短劇風潮席捲大中華市場，石耀庭緊貼趨勢進軍網絡短劇市場，家燕姐當然全力撐場，聯同多位老友記出山助陣，場面極為熱鬧。

薛家燕三代同堂慶祝。（ig@kayinsit）

傳家燕姐豪擲4000萬娶新抱。（ig圖片）

兒子婚後仲俾相鄰單位兒子一家三口居住。（ig圖片）

陳曼娜出帖後急重發 「威龍潘金蓮」梁茵合照離奇消失引揣測

陳曼娜日前在社交平台興奮發文，感慨表示：「想當年TVB重頭劇《十月初五的月光》，一轉眼已經26年。估唔到26年後嘅今日，可以再同家燕姐喺螢幕上再合作，一齊鬥戲，重燃火花，感覺特別親切同感動！」 並大讚家燕姐兒子做老闆帶領新生代，傳承兩代人的熱誠。

不過，有眼尖網民發現Manna姐最初發布的貼文及照片中，包含了劇組大合照以及幾張演員同框圖，其中一張更驚見曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中憑「威龍潘金蓮」Anita一角爆紅的前TVB小花梁茵（Kiko）！梁茵自2021年離巢後工作動向一直備受關注，今次罕有現身網劇合照，隨即引起劇迷驚喜。然而未幾，Manna姐便刪除原帖並重新發布，新貼文不僅將有關石耀庭投資與部分演員的文字修剪，更將包含梁茵等人在內的多張合照急急下架，僅保留個人及與家燕姐的合照。

第一個貼文。（截圖）