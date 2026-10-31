床哥爆黃澤林下星期將回應戀情　JFFT被指維護對方：等埋佢交代先

陳奕迅（Eason）愛女陳康堤感情狀況備受注目，最近承認與「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）半年情告終。轉眼間，男方便「無縫接軌」與譚旻萱（Mandy）在廣州南沙球場上公然親熱。一直與黃澤林相熟的男子組合JFFT成員之一床哥，今日（31/10）出席日本足球聯賽J.LEAGUE活動，受訪時就爆料表示下星期黃澤林會再有交代。

在黃澤林事件中，JFFT被指明顯維護對方，質疑是否大細超？床哥：「我哋自從兩年前頒獎禮事件Humble（謙卑）咗好多。」（許育民 攝）

床哥爆黃澤林下星期將回應戀情。（夏家朗攝）

關於黃澤林感情事，床哥表示自己都是睇新聞跟進，未有第一手消息，但就知道對方下一星期會有進一步回應：「收到風，下星期佢本人會有回應。」雖然拍檔米爺笑言Coleman已經冇價值，以後唔使再上Channel，但床哥都有邀請對方，有冇需要上節目講？「我哋都有問佢，宣布分手時都係喺我哋直播中講出嚟，後續嘅嘢使唔使都上嚟講？但佢而家打緊韓國賽事，想打完先回應。」

黃澤林被爆與MANDY無縫接軌。（小紅書截圖）

男子組合JFFT成員之一床哥，今日（31/10)出席日本足球聯賽J.LEAGUE活動。（許育民 攝）

不過網民對於向來言論辛辣串嘴的JFFT，在黃澤林事件中明顯就住就住，維護對方，質疑是否大細超？床哥：「我哋自從兩年前頒獎禮事件Humble（謙卑）咗好多，經一事長一智。」對於其「無縫接軌」、「渣男」等指控，床哥：「等佢交代完再回應佢個交代。作為老友，想佢各方面都發展順利，主力當然是運動先緊要。」

床哥在現場跟粉絲一齊觀看J.LEAGUE賽事。（許育民 攝）

談到兩年前頒獎禮事件，今年呂爵安（Edan）幫手拍《旋轉木馬》MV，都掀起過一輪風波，但床哥表示事件已平息，歌曲的成績亦好好。「自從跟Edan同我哋拍完MV後，都未有再聯絡，不過我哋係搭咗一個好好嘅橋樑，嚟緊會有ViuTV藝人上嚟，我哋又會上ViuTV節目，對大家都好。」