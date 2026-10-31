林恬兒黎姿同框慶生顏值爆燈　懶理豪門婚變風波狀態極佳

黎姿（現名馬黎珈而，Gigi）自2008年嫁給富商馬廷強後淡出幕前，升格豪門闊太的她躋身上流貴婦圈，在名媛圈中人緣甚廣。日前黎姿與林建岳長女、名媛林恬兒（Emily）齊聚高級餐廳慶祝生日，兩人同屬10月出生的天秤座，席間更有名媛柳王明琪（Anne）送上蛋糕，三位城中頂級名媛同框合照，奢華氣場十足！

黎姿淡出幕前轉戰商界。（IG@gigilai_official）

慶祝生日。（IG@gigilai_official）

黎姿獲名媛好友慶生，包括遠東集團創辦人邱德根孫女邱詠賢（左一）、東亞銀行聯席行政總裁李民橋太太李鄺保瑜（左二）、已故四大家族後人周啟邦新抱周黃泳霖（右二）及永隆銀行已故創辦人伍宜孫的孫新抱伍葉靖怡（右一）。（IG截圖）

黎姿與林恬兒高級餐廳慶生 頭貼頭合照顏值爆燈

黎姿與林恬兒分別於IG限時動態分享了多張慶生靚相，相中所見，枱上有兩個精緻的生日蛋糕，分別寫上「HAPPY BIRTHDAY GIGI」及「HAPPY BIRTHDAY EMILY」字樣，身穿米白色西裝外套的黎姿神采飛揚，皮膚緊緻白滑，完全看不出已年過半百；而林恬兒則身穿黑色喱士低胸吊帶連身裙搭配黑色西裝外套，散發高貴性感的名媛氣質。兩人頭貼頭在蛋糕前合照，笑容甜美。

林恬兒黎姿同框慶生。（IG截圖）

名媛柳王明琪（Anne）送上蛋糕。（IG截圖）

三位城中頂級名媛同框合照。（IG截圖）

凍齡！（IG截圖）

狀態大勇！（IG截圖）

林恬兒懶理何正德公開新歡合照 出席活動睇騷生活多姿多彩

林恬兒與已故富商何柱國兒子何正德（Kent）早前驚傳婚變，至今未有公開交代婚姻狀況，本月中林恬兒迎來42歲生日，她在社交平台大曬慶生靚相；而何正德亦在凌晨於IG公開多張與新歡Janelle的親密合照，高調放閃！不過林恬兒一於懶理，頻頻出席品牌活動，又到啟德體育園主場館睇加拿大歌手The Weeknd演唱會，生活依然多姿多彩！

林恬兒慶祝42歲生日。（IG@emilylam.ho）

狀態大勇。（IG@emilylam.ho）

何正德在IG公開多張與新歡Janelle的親密合照。（IG@kentucky.ho）

親密。（IG@kentucky.ho）

貴氣。（IG@emilylam.ho）

出席品牌活動。（IG@emilylam.ho）

高貴。（IG@emilylam.ho）

睇The Weeknd演唱會。（IG截圖）