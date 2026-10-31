劉愷威與波友黃德斌何啟南慶祝萬聖節　孖女友扮學生哥攬實放閃

52歲劉愷威日前高調認戀細20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）。二人愛得火熱，趁住萬聖節，聯同何啟南及黃德斌等一班波友齊齊扮鬼扮馬慶祝。從友人在IG分享的合照可見，劉愷威與女友黎紀君齊齊打紅呔及戴上帽子，兩人以「學生哥」情侶造型示人，零違和感。

劉愷威最近高調認戀細20歲、現年32歲的「第四代邦民女」黎紀君（Christy）。（微博圖片）

劉愷威近日被網民野生捕獲，網民大讚他真人帥氣。（小紅書圖片）

黎紀君透露男友劉愷威暫時主要是在香港。（IG@christylaiii）

萬聖節大合照全程糖黏豆 緊抱纖腰甜蜜滿瀉

在萬聖節派對的大合照中，劉愷威與黎紀君全程猶如「糖黏豆」般形影不離。其中一張照片，兩人雙雙踎在地上，劉愷威從後雙手環抱黎紀君的纖腰，黎紀君則整個人小鳥依人地挨在男友身邊，雙手攬到實一實。而另一張企定定的大合照中，兩人依然貼到實，劉愷威緊緊搭住女友肩膀，笑容燦爛，甜蜜滿瀉。

萬聖節一齊慶祝。（ig@j_j.yellow）

劉愷威同女友黎紀君猶如「糖黏豆」般形影不離。（ig@j_j.yellow）

靠匹克球結緣 劉丹開綠燈恨見未來新抱

自2018年與楊冪離婚後，劉愷威的感情生活一直備受關注。他早前曾認愛內地女星李曉峰，但戀情已於今年4月告終。直至近日，他與模特兒出身、近年積極開創個人烘焙品牌的黎紀君秘密撻着。兩人毫不避忌大方認愛，透露雙方因熱愛打新興運動匹克球（Pickleball）及網球而結緣，志趣相投，劉愷威更以「我們都是簡單的人」來總結彼此低調純粹的相處模式。

對於兒子迎來新戀情，爸爸劉丹（丹爺）受訪時表現得極為欣慰，直言為兒子的終身大事「盼咗好耐」，大方為這段戀情開綠燈。暫時從處境劇《愛·回家之開心速遞》退下火線的丹爺，透露目前雖尚未與黎紀君正式會面，但連聲表示「想㗎，都好啦」，極度期盼未來新抱能早日登門拜訪。

丹爺與劉愷威曾在《真情》父子檔上陣。（《真情》截圖）

丹爺透露「盼咗好耐」。（資料圖片）