璀璨之城｜蔣家旻黑化落毒殺夫爆樽扑蔡一智　陳瀅被張智霖扯頭髮

TVB劇集《璀璨之城》除了大尺度裸露、情慾或出浴戲碼外，其實還有不少暴力的場面，繼日前蔡一智揭發蔣家旻偷食，硬生生把她的臉壓在滾燙的鐵板上，以致其毀容。昨日（30日）一集，蔣家旻來個大反轉，由外表斯文的「乖乖女」搖身一變成惡毒的「恐怖女人」。

蔡一智揭發蔣家旻偷食，硬生生把她的臉壓在滾燙的鐵板上，以致其毀容。(節目截圖)

蔣家旻乖乖女大反轉變黑化惡女

蔣家旻被蔡一智揭偷食後，她與黃子恆都被打傷，雖然她已經得到老公周志康的原諒，但仍然對蔡一智懷恨在心。「心水清」的蔣家旻亦知道這件事背後是由她哥哥張智霖作崇，所以想連他都一起報復。一天，她把家人工人都放假，由自己下廚，原來她在食物中下了毒，讓蔡一智與周志康都捧腹大喊「痛」。

蔣家旻乖乖女大反轉變黑化惡女。(節目截圖)

仲要留個最後的合照。(節目截圖)

蔣家旻報仇心好重。(節目截圖)

設局落毒報仇殺蔡一智與周志康

席上除了有蔡一智與周志康外，其實還有張智霖，不過在他把食物放進嘴前就因為接到電話而離開，避過了一劫。蔣家旻看著蔡一智與周志康在地上翻來覆去，完全沒打算施予援手，她還開了紅酒來品嘗。當蔡一智向她求救時，她拿著紅酒杯一下子就敲在蔡一智頭上，以報當日被毀容之仇。

蔣家旻設局落毒報仇。(節目截圖)

蔣家旻拿著紅酒杯一下子就敲在蔡一智頭上，以報當日被毀容之仇。(節目截圖)

蔣家旻殺蔡一智與周志康。(節目截圖)

蔣家旻下手都好狠。(節目截圖)

爆樽扑頭報仇反被玻璃碎刺傷自作自受

雖然蔡一智疼痛難耐，但仍一下子把蔣家旻弄到在地，而她亦被玻璃碎插到，可以說得上是「自作自受」。蔡一智忍著痛爬出去求助，才發現張智霖回來了，原來所有事情都是張智霖在背後操控，包括把毒藥交給黃子恆來毒殺蔡一智及周志康，簡直就是細思極恐。

蔣家旻爆樽扑頭報仇。(節目截圖)

蔣家旻反被玻璃碎刺傷自作自受。(節目截圖)

揭張智霖成幕後黑手兼殘酷施暴陳瀅

另一邊廂，當張智霖知道吳卓羲、張曦雯及江美儀帶著資金回來並把他趕出權力核心時，他馬上衝去陳瀅家。一進門張智霖就抓住陳瀅的頭髮，把她拖進洗手間，再按壓她的頭不停用水沖刷，手法極度殘酷。

陳瀅被張智霖扯頭髮。(節目截圖)

張智霖手法極度殘酷。(節目截圖)