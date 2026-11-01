45歲陸詩韻霸氣反擊催婚　曾為前度孭340萬巨債：我養唔起自己咩

2005年香港小姐亞軍、現年45歲的陸詩韻（Sharon），近年淡出幕前轉戰商界發展，主力經營自家品牌內衣及護膚品生意，搞得有聲有色，是圈中公認的女強人。雖然事業有成，但陸詩韻的感情依然未有着落，日前她在社交平台上載了一段短片，霸氣回應「45歲未婚未育」！

陸詩韻（Sharon）近年淡出幕前轉戰商界發展。（IG@sharonluk1229）

女強人！（IG@sharonluk1229）

事業有成。（IG@sharonluk1229）

慶祝生日。（IG@sharonluk1229）

45歲陸詩韻霸氣反擊催婚 直言「我有本事養活自己」

片中陸詩韻身穿黃色露膊上衣襯牛仔褲，長髮披肩、皮膚緊緻飽滿，保養極佳。面對「45歲了喎，再唔結婚，冇人要你了喎」的質疑，她一臉坦然又霸氣反擊：「45歲又點呀？45歲就一定要結婚嘅咩？同埋我有話過我一定要有人要咩？我自己養唔起我自己咩？我唔結婚，我有本事養活自己，你唔覺得更加proud of呢樣嘢咩？」她坦言婚姻從不是人生的必答題，自己有足夠的經濟能力獨立生活，更不會為了迎合外界而將就：「我唔係唔諗住結婚，我覺得係緣分未到，我好準備有一段感情，只不過係佢未出現。所以我覺得而家雖然緣分未嚟啦，真正嘅白馬王子未出現，未見我馴服啦，我覺得佢出現之後呢，我可能會完全改變，而家佢未出現，咁我咪做好自己先囉，好好愛自己，好好經營我哋自己嘅事業上嘅嘢，咁先係我哋嘅價值。」完美展現現代女性的底氣！

陸詩韻霸氣反擊：「45歲又點呀？45歲就一定要結婚嘅咩？」（影片截圖）

有本事養活自己。（影片截圖）

分享婚姻觀。（影片截圖）

直言緣分未到。（影片截圖）

做好自己。（影片截圖）

陸詩韻曾為前度背負340萬巨債 逆境翻身成商界女強人

事實上，陸詩韻亦曾經歷人生低谷，她曾在2013年遭遇重大挫折，當年她因擔任前男友、馬來西亞富商吳銘偉的擔保人，男方公司出現財務問題後，她無辜背負高達340萬港元的巨債，令她一度陷入情緒崩潰，甚至萌生自殺念頭。幸好當時陸詩韻爸爸給予女兒最大的支持，而陸詩韻亦在一年內還清所有欠款。據知陸詩韻爸爸在香港亦坐擁不少物業，經營的錦鯉魚場面積逾萬呎，家底豐厚。不過陸詩韻不靠父蔭，親力親為打造個人美容及生活品牌，疫情期間以網上直銷的方式推廣產品，一度錄得破百萬營業額，她更榮升「大灣區香港女企業家總會」副主席，絕對是商界女強人！

陸詩韻的爸爸經營的錦鯉魚場面積逾萬呎。（影片截圖）

陸詩韻爸爸給予女兒最大的支持。（影片截圖）

幫女兒脫困。（影片截圖）

逆境翻身！（IG@sharonluk1229）

Keep得好！（IG@sharonluk1229）