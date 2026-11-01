「FING小組」缺席Stanley婚禮惹揣測　AK霸氣回應：人只聽想聽嘅

MIRROR「FING小組」四子楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）昨日（31日）齊齊出席《SPOOKY Halloween 2026》萬聖節活動，四人又唱又跳30分鐘後接受傳媒訪問，提到最近網民及外間高度關注四子未有出席隊員邱士縉（Stanley）的婚禮而惹來種種揣測。

MIRROR四子楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、陳瑞輝（Frankie）及王智德（Alton）。(葉志明 攝)

舊照被翻出AK連環道歉 期待與韓團MEOVV同台

「FING小組」一落台即大讚現場氣氛十分好，並回憶對上一次參與同類戶外大型萬聖節派對已是很久以前的事。而可以跟韓國「MEOVV」同台演出，他們笑指未有機會向她們打招呼，不過就相當期待見到她們真人。另外提到若干年前的萬聖節「扮鬼扮馬」照被翻出，AK立即道歉並被Lokman警戒他要慎言：「我嗰下我淨係講個年份出嚟啫，我真係冇估到大家咁犀利！對唔住對唔住對唔住對唔住。」AK連環向兄弟道歉。

「FING小組」一落台即大讚現場氣氛十分好。(葉志明 攝)

回應網民揣測 AK：大家只會想聽自己想聽嘅答案

他們被問到4位都沒有出現在隊友Stanley的婚禮，外間對此有不少的揣測，Lokman表示：「我會覺得係我尊重佢哋嘅諗法，因為有啲嘢我又控制唔到嘅，咁我冇可能將我所有嘅東西講曬畀你知。咁有啲嘢我哋自己知道，咁我哋自己知咪得囉，咁就算可能我而家同曬好多人解釋都可能會冇改變嘅，咁所以呢啲我哋自己知我就覺得OK。」AK則認為：「大家都只係會想聽自己想聽嘅答案，咁就算我哋解釋咗都未必對件事係會有影響，咁就我哋尊重佢哋嘅想法，即係你咁諗我哋係冇所謂嘅，因為講真件事得我哋自己先知。」

AK霸氣回應：「大家只會想聽自己想聽嘅答案。」(葉志明 攝)

Lokman親解12缺5真相：因工作安排已提早送祝福

對於被指早前是12位成員可以齊人出席Stanley的婚禮，但最後12缺5，Lokman解釋道：「有啲安排上嘅嘢囉，咁我又唔想話係乜嘢嘅工作，總之就係有啲事情就去唔到囉，但係我哋出發前都有畀啲心意祝福佢嘅。」

Lokman親解12缺5真相。(葉志明 攝)

「FING小組」舞台上表演。(葉志明 攝)

「FING小組」舞台上表演。(葉志明 攝)

「FING小組」舞台上表演。(葉志明 攝)

「FING小組」舞台上表演。(葉志明 攝)