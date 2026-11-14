VIVA挑戰半小時又跳又唱　Carina首唱Solo舞台激動到想哭

女團VIVA昨日（31日）出席《SPOOKY Halloween 2026》萬聖節活動，首度挑戰長達30多分鐘的跳唱表演。在演出的最後部分，VIVA除了翻唱《Toxic》及Little Mix《Wings》的歌曲外，更驚喜首度獻唱尚未正式推出的全新單曲，而新歌的名字同樣叫作《Wings》。成員接受傳媒訪問時透露，早前穿着的羽毛造型服裝，其實正是為配合新歌主題「翼」而留下的伏筆。

女團VIVA出席《SPOOKY Halloween 2026》萬聖節活動。(葉志明 攝)

挑戰半小時高強度跳唱苦練到凌晨

為了這次長達半小時的演出，VIVA坦言花了不少心血，更排練至凌晨3點，力求將最好的一面呈現給觀眾：「我覺得我哋今日嘅完成度都非常之高。」談到演出感受，成員們表示雖然對自己的表現一向嚴格，甚至在綵排和上台時都會互相挑剔，但仍然十分享受這次的舞台：「其實舞台就係嗰一刻時候嘅你，所以無論上到去做得好做得唔好都好，At least我哋enjoy咗呢個台，所以我幾開心。」演出期間亦發生了小插曲，成員提到在夜間開場時，因燈光照亮而未能看清台下而感到一絲慌張，但這也成為了她們寶貴的舞台經驗。

VIVA挑戰半小時高強度跳唱苦練到凌晨。(葉志明 攝)

Carina首Solo單飛上陣 壓力爆煲感觸落淚

而今次演出的另一焦點，落在成員Carina的首個個人舞台上。她單飛跳唱了《讓路》及《FINGERCROSSED》兩首歌曲。Carina談及單獨上陣的感受更一時感觸想落淚，她坦言：「可能都因為第一次，所以我覺得好重要。同埋都係我哋第一次30分鐘嘅show，其實我哋都好少去編排一個，都係我哋第一次去編排一個咁長嘅show啦。我平時都係一個好Enjoy舞台嘅人，所以我喺頭嗰一半，即係喺未唱solo之前，我係100分咁開心。然後就係因為過分開心，所以忘記咗就嚟要唱歌。」隊友們見狀即時送上安慰，大讚她的表現已是全場最好，只是她對自己太過嚴苛。為了應付未來更龐大的舞台，她們更笑言已要求經理人預訂更多場地讓她們鍛鍊體能。

Carina首Solo單飛上陣。(葉志明 攝)

盼全員輪流推Solo單曲 終極目標辦大型演唱會

至於被問到未來會否準備讓第二位成員推出Solo作品，Carina直言：「其實我都希望有嘅，希望我哋逐個逐個solo，大家都有機會。」因為其餘三位成員ValC、Ada和Macy都各自擁有非常不同的風格與路線。VIVA眾人亦透露了她們期望幾年後每位成員都能累積幾首個人作品，最終一起舉辦一個屬於VIVA的大型演唱會。

VIVA盼全員輪流推Solo單曲。(葉志明 攝)

VIVA表演舞台照片。(葉志明 攝)

VIVA表演舞台照片。(葉志明 攝)

VIVA表演舞台照片。(葉志明 攝)

VIVA表演舞台照片。(葉志明 攝)