俞可程為參加《女神2》狠飛「肥仔男友」？　本尊親回網民質疑

無綫戀綜《女神配對計劃2》是非停不了！繼陳若思被指拜金、何沛珈陷「綠茶婊」風波後，擁有標誌性紅髮的女神俞可程（Kanis）近日亦捲入「假單身」疑雲，慘遭網民連環踢爆疑似為接高薪戀綜而狠飛男友。雖然Kanis昨日（10月31日）已火速受訪，企硬澄清同行的微胖男伴只是「導演」，但爆料網民今日（1日）再度出擊，直接公開兩人的「密會相」做證，令這場羅生門風波越演越烈！

俞可程被網民質疑「假單身」參加《女神配對計劃2》。（資料圖片）

在節目上俞可程情傾「洗冷氣師傅」方智弘（Oscar）。（資料圖片）

何沛珈陷「綠茶婊」風波，節目中更要「2女爭1男」。（資料圖片）

網民放相狙擊 紅髮特徵無所遁形

昨日大爆Kanis在元朗Cafe與男伴摸Pat攬腰的網民「chanc9diary」，今日在社交平台群組上載了兩張新相，再度將矛頭直指Kanis。從網民公開的相片可見，一名擁有標誌性紅髮、身穿淺藍色T恤及牛仔褲的女生，正與一名身穿灰色長袖上衣及戴Cap帽的男子在元朗一間Cafe門外互動。

而另一張相片，則是該名紅髮女生獨自坐在街頭長櫈上，單手舉起擺出Pose拍照。無論是極為搶眼的髮色還是衣着打扮，相中女主角都與Kanis如出一轍。而且相中人衣著打扮極度隨意，完全不似是拍攝廣告時所穿的性感衣衫，似乎直接引證了網民早前「野生捕獲」兩人同行的說法。

網民「chanc9diary」今日在社交平台群組上載了兩張新相，再度將矛頭直指Kanis。（threads@chanc9diary）

見到紅髮女子與身形「肥肥地」男士疑似一齊望手機。（threads@chanc9diary）

俞可程在元朗街頭留影，但衣著打扮唔似拍攝廣告當日。（threads@chanc9diary）

俞可程曾分享廣告片，當日衣著打扮較性感。（ig@kanissyu）

為接戀綜狠飛男友 爆節目「有晒稿同內定」

回顧事件導火線，其實源於社交平台Threads上的一則爆料帖文。有網民發文大爆朋友的前女友是一名「唔紅」的幕前KOL，最近接了電視台的戀綜工作並出Story宣傳。該名朋友要求女方推Job並向公司申報非單身，但女方企硬拒絕，更向男友爆響口指做Show而已，「全部內定嘅有晒稿同故事」，加上「人工好高又有得曝光」，絕對不願放棄機會。最終男方無法接受，女方索性提出分手，令男方質疑女方根本是「借啲意」飛起自己。

有網民疑爆戀綜內幕。（threads擷圖）

紅髮特徵被點相 元朗Cafe互餵兼摸Pat

帖文一出，隨即引來多位網民「對號入座」，將矛頭直指節目中正陷入「2女爭一男」局面的紅髮女神俞可程。有網民（chanc9diary）留言指，曾在8月1日親眼目擊該名女參賽者與一名「肥肥地男朋友」在元朗Cafe撐枱腳。該網民更具體描述兩人互動極度親暱，直指男方「掂埋佢pat pat咁樣攬腰」！

另一網民（u.so.cuteeeee）亦和應，表示暑假期間在元朗補習時，見到一個極顯眼的「紅色頭髮」女生入來拍片，同行正是一個「普通港男look」的肥肥地男仔。該網民直擊女方主動餵男方食嘢，出到餐廳外面兩人又攬在一起，更指該名肥仔當時「拎住大相機幫佢影咗好多相」。

並列出相戀時間線。（threads擷圖）

時間線露破綻？ 網民嘲：話真心想識

另有網民進一步翻查Kanis的社交網，發覺時間線充滿破綻。網民指出，Kanis在7月時其實已經開始拍攝該戀綜，但8月1日仍被目擊與「肥仔」甜甜蜜蜜。最諷刺的是，隔了幾日後她便上電視宣傳節目，更在鏡頭前聲稱自己「真心想識另一半」，令目擊網民忍不住狂嘲：「笑左……反正就係拍緊嗰陣仲同緊肥仔一齊」。

有網民列出相戀時間線。（threads擷圖）

本尊反擊否認戀情：對方係導演！

面對網民圖文並茂兼時間線吻合的指控，Kanis昨日（10月31日）接受《東網》訪問時大方承認自己正是網民在元朗遇見的紅髮女生，但強烈否認該名「肥仔」是其男友，澄清表示：「好可惜對方係導演！」

她解釋當日只是接了Cafe廣告在進行拍攝工作，已將相關相片置頂以證清白。對於被指在餐廳內餵食及摸Pat攬腰，Kanis直指是不實傳聞：「餵嘢食相信係我拍片時，我要對住鏡頭餵食，可能網民睇唔清楚，以為我係餵導演食嘢，攬腰真係完全冇印象。」 她重申自己已經單身一年半，更搞笑提出反制措施，揚言下次外出拍攝，「可能要幫我拍嘢嘅導演帶番個工作證去證明係工作」，以免再惹誤會。

拍廣告當日俞可程衣著打扮，佢解釋當日被影男士係導演。（ig@kanissyu）

俞可程亦有反擊！（ig@kanissyu）

俞可程澄清自己已單身一年半。（ig@kanissyu）