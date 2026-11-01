前港姐王敏慈日落下性感大解放　事業線深不可測網民呼：人間胸器

現年25歲的2023年香港小姐季軍王敏慈（Lovelle），憑著標緻五官及前凸後翹的完美身材，參選時已有「翻版范冰冰」之稱。當選後她未有留港發展，反而毅然選擇回到內地，在北京中央戲劇學院繼續學業。求學期間，王敏慈已工作機會不斷，先後參演《雨霖鈴》、《諜報上不封頂》及《閃耀如她》等內地頂流大劇，並與內地頂流楊洋、肖戰等合作。早前她正式畢業，隨即全力往演藝圈發展。

王敏慈是2023年香港小姐季軍。（資料圖片）

王敏慈有樣有身材。（陳順禎 攝）

王敏慈月前從中央戲劇學院畢業！（影片截圖）

古裝造型散仙氣

畢業後的王敏慈火速開工，早前參與拍攝的古裝劇《鳳隱朱牆》順利殺青。她在社交平台分享了一系列殺青花絮照回饋粉絲，相中見她手捧粉鮮花，身穿一襲淡綠色古裝長袍，頭頂戴著精緻珠翠流蘇髮飾，搭配長辮造型，甜美笑容仙氣滿瀉。即使臉上帶著劇中的「傷痕妝」，亦絲毫掩蓋不住其氣質。

王敏慈早前參與拍攝的古裝劇《鳳隱朱牆》順利殺青。（小紅書圖片）

與同劇女演員合作愉快。（小紅書圖片）

日落下騷美好身段

除了古裝造型吸睛外，王敏慈私下的穿搭打扮亦極具看頭。近日，她再度於社交平台Instagram上載了一段短片，寫上「When 🌇 goes down（當日落下降時）」。片中可見她置身於戶外壯麗的黃昏晚霞之下，身穿一襲低胸露肩的牛油果綠色抹胸連衣裙，佩戴白色花朵耳環，微風吹拂秀髮，畫面非常有Feel。

除了古裝造型吸睛外，王敏慈私下的穿搭打扮亦極具看頭。（IG@lovelle.minci）

身材火辣。（IG@lovelle.minci）

夕陽下非常有feel。（IG@lovelle.minci）

在超近特寫鏡頭下，王敏慈的大眼高鼻配上粉嫩唇妝，精緻得猶如真人芭比。她對著鏡頭做出迷人眼神，電力十足。更令一眾網民移不開眼球的，是她大方展露的好身材，貼身的低胸剪裁讓她深邃的事業線與傲人上圍展露無遺，加上白滑香肩與性感鎖骨，可謂火辣指數爆燈，不少網民紛紛大讚她「宜古宜今」：「近年最美的港姐了」、「好美啊」、「美的好立體好高級」、「好豐滿」、「深不可測啊」、「大方又慷慨」、「好誘惑啊」、「人間胸器」、「我認知裡的完美的有顏值有身材」。

美人美景。（IG@lovelle.minci）

網民激讚。（IG@lovelle.minci）

呢個角度更不的了。（IG@lovelle.minci）

突顯精緻五官。（IG@lovelle.minci）

曾遭江美儀批冇家教反寫親筆信答謝

除了樣靚身材好之外，王敏慈也是一個非常虛心受教的女生。事緣早前江美儀曾在作客葉念琛的YouTube節目《琛導Casting》時，直言新一代演員「被寵壞」：「我覺得現在新一代的藝人或者演員 ，全部也是被人寵的環境下長大。」她舉例指很多新人連筷子也不會拿，「如果你演一個角色 ，是一個很有教養、家裡很有家教的，他沒理由不懂得拿筷子的」，又指自己曾當面提醒一位港姐：「佢同我哋拍嘢，佢食嘢核突到呢。（原來一啲家教都冇？）冇呀，我就話喂，你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」幸好對方受教，僅用了三天就學會了。她認為生活經驗對演戲非常重要：「這些就是你的人生經驗，你以為是一件微不足道的事，但其實可能在你的事業上，反而能幫到你。」

江美儀叫王敏慈學揸筷子，最後僅用了3日就學識。

節目中有不少揸筷子進食的畫面。（影片截圖）

江美儀的一番言論隨即掀起網民熱議，紛紛猜測她所講的港姐是誰，原來就是曾合作拍攝節目《大灣區美味好玩攻略》的王敏慈，王敏慈更曾親筆手寫信，感激江美儀的教導：「美儀姐～感謝這幾天來你對我的照顧和關心！剛剛開始還會擔心自己要和大明星一起拍東西，但是相處下來，發現你真的是一個對人很好，敬業又美麗的大姐姐！你這幾天真的像照顧小朋友那樣對我！我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！在你的身上我真的學到了很多東西❤️我會繼續努力，希望有一天也成為像你一樣閃閃發光的人❤️ 敏慈❤️」

頭貼頭攬到實！（影片截圖）