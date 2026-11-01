濱崎真緒18歲星探發掘入行曾瞞家人拍AV　媽媽發現大感震驚轉支持

前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，近日更踩入電視圈，參與HOY劇集《你的保安 李寶安》拍攝。濱崎真緒於18歲入行，13年來拍過上千部作品，曾瞞家人拍成人影片，幸而最後獲媽媽支持。

浜崎真緒又稱濱崎真緒。（Instagram@maohamasaki_official）

濱崎真緒曾瞞家人拍成人影片

濱崎真緒於1993年10月20日千葉縣出身，身高165公分。據報道指，她早在小學四年級便進入發育期，身形一度讓年幼的她感到自卑。入行前，她曾在製作腐皮壽司的食品工廠打工曾接受媒台灣體訪問時透露，18歲被星探發掘出道拍片，2012年在Prestige網站首次亮相。濱崎真緒的AV之路並非一帆風順，早期她不敢告訴家人自己的職業，偷偷拍片好幾年，像個「地下工作者」。直到2014年，家人陸續發現她的秘密，媽媽得知後雖然震驚，但後來跟她說：「只要你開心，媽媽都支持。」媽媽最終選擇支持，讓她卸下心頭重擔。

濱崎真緒是知名成人影片女優。（Instagram@maohamasaki_official）

濱崎真緒2013年轉為企劃單體女優，憑藉大膽豪放的演出風格與辨識度，在競爭激烈的日本成人影界立足長達13年，累計參演作品超過2000部。2016年，她曾獲「成人放送大賞」女演員獎提名，穩居業界一線前輩之列。不過2年前她參加在TRE台北國際成人展時，拋下震撼彈宣布引退，轉戰DJ圈，近年則將重心轉往香港，並轉戰香港處境劇界。

濱崎真緒分享美照。（IG@maohamasaki_official）

濱崎真緒曾於香港Viu TV節目《晚吹－怨女俱樂部》中分享從業經歷。（節目截圖）