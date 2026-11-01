濱崎真緒疑夜場遭落藥送ICU　經理人當街怒轟負責人畫面曝光

日本知名前女優濱崎真緒在夜場工作期間，疑似慘遭人「落藥」，情況嚴重，需緊急送往深切治療部（ICU）搶救。最新有一條影片曝光，正是事發後濱崎真緒經理人與夜場負責人當面對質的場面。

濱崎真緒於11月1日清晨，發文透露自己工作期間被下藥。（fb@浜崎真緒）

該段長約40多秒的影片在街頭拍攝。畫面中可見，一頭金髮的濱崎真緒虛弱地癱坐在輪椅上，整個人似乎完全失去意識，頭部無力地垂下。她的經理人（戴黑色鴨舌帽及黑T恤男子）顯得非常焦急，全程緊緊將濱崎真緒抱在懷中，以防她跌倒，並不斷安撫。而經理人則同時與一名身穿黑色西裝外套的夜場女負責人激烈交鋒。

夜場負責人與經理人對話。（片段截圖）

夜場負責人與經理人對話。（片段截圖）

夜場負責人與經理人對話。（片段截圖）

從影片的互動中可見，夜場女負責人（左方）不斷揮動雙手，試圖向經理人解釋並平息事件，其肢體語言似乎在撇清關係或對「落藥」一事表示無能為力。她指：「唔係小事化大，你唔好咁。」

然而，經理人（右方）情緒激動，對女負責人的辯解完全不買帳。他一邊用手緊緊護著懷中不省人事的濱崎真緒，一邊多次舉起手指，指著女負責人厲聲責問：「你自己講，你想點樣？喺你呢個場發生，我唔追究邊個啦，聽日再同你溝通。」

在雙方的激烈爭論中，經理人展現出極大的憤怒與不滿，而女負責人則節節敗退。影片後半段，經理人繼續低頭查看濱崎真緒的狀況，而女負責人見無法安撫經理人情緒，隨後轉身離開。