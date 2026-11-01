濱崎真緒嫌台灣出手低寧做新香港人掘金　拍《李保安》重演AV女優

現年33歲的前日本AV女優濱崎真緒，自2024年宣布引退後，化身「DJ Mao」踩入夜場打碟，近年更長駐香港發展。不過昨日（1日）清晨5時許，她突然在社交網拋下一句「工作中給人下藥了」，其經理人隨後證實她體內驗出4種藥物反應，目前正在ICU（深切治療部）留醫！消息一出，隨即震驚全網，亦令這位落戶香港的女優再次成為焦點。

浜崎真緒（濱崎真緒）曾在中環蘭桂坊有簽書及粉絲聚會活動。（資料圖片/葉志明 攝）

濱崎真緒於11月1日清晨，發文透露自己工作期間被下藥。（fb@浜崎真緒）

經理人透露：「打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為尋日到今日連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話Mao抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人擔心Mao情況，要求報警。

濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」

狂操廣東話拍處境劇 高調晒香港身份證

濱崎真緒引退後頻頻在亞洲各地巡迴，早前更高調宣布成功獲得香港身份證，正式成為「新香港人」，並相當識做地筵開幾席跟50名粉絲食飯慶祝。為了真真正正融入香港，她努力苦練廣東話，有網民搞笑叫她學粗口，她即以最拿手、最地道的本地粗口霸氣反擊。今年7月，她更強勢加盟HOY處境喜劇《你的保安 李寶安》，雖然劇中同樣飾演AV女優，但全廣東話對白令她「壓力山大」，開拍前更專誠搵蝦頭（楊詩敏）上堂惡補演技。

濱崎真緒在HOY處境喜劇《你的保安 李寶安》，飾演AV女優。（fb@HOY）

濱崎真緒在HOY處境喜劇《你的保安 李寶安》，飾演AV女優。（fb@HOY）

濱崎真緒因為要講廣東話，佢話壓力好大。（fb@HOY）

濱崎真緒因為要講廣東話，佢話壓力好大。（fb@HOY）

揭住元朗靠地利 每4日過關深圳續簽證

濱崎真緒曾在訪問中談到為何選擇香港作發展基地，她坦白指香港賺錢相對較多，加上位處亞洲中心，飛去其他國家登台可以縮短飛行時間，爭取休息。她更自爆早期來港時選擇進駐元朗，並非貪風景好，而是當時拿着短期工作簽證，每逢3、4日便要出境一次。住元朗正正貪其交通便利，方便隨時過關上深圳，再即日折返香港更新簽證。

點解浜崎真緒張身分證係5個名？（IG@maohamasaki_official）

據浜崎真緒透露，現時住在元朗。元朗嘅街坊係咪好興奮呢？（IG@maohamasaki_official）

據浜崎真緒透露，現時住在元朗。元朗嘅街坊係咪好興奮呢？（IG@maohamasaki_official）

香港終於有本土（前）日本AV女優啦，雖然係「外援」。（IG@maohamasaki_official）

香港終於有本土（前）日本AV女優啦，雖然係「外援」。（IG@maohamasaki_official）

拒留台灣發展 嫌酬勞全亞洲墊底

相對在香港的順風順水，不少網民曾好奇她為何不跟隨其他女優步伐長留台灣發展。濱崎真緒對此亦毫不掩飾，直指台灣店家開出的工作酬勞，是她全亞洲最低！她分析若大批日本女優湧入台灣，必定爭崩頭；加上台灣地震頻繁，安全問題亦是令她卻步的原因。這番「實話」一度辣㷫部分網民，事後她急急幽默解圍，笑指自己一時食錯「誠實豆沙包」叫大家別太認真，更補飛稱自己依然熱愛台灣夜市的臭豆腐。

浜崎真緒曾接受《香港01》獨家訪問。（林迅景 攝／資料圖片）

前AV女優濱崎真緒轉型做DJ。（IG@maohamasaki_official）

前AV女優濱崎真緒轉型做DJ。（IG@maohamasaki_official）

前AV女優濱崎真緒轉型做DJ。（IG@maohamasaki_official）

前AV女優濱崎真緒轉型做DJ。（IG@maohamasaki_official）