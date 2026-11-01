濱崎真緒積極融入本地文化　讚可愛港男：結婚一定會找香港男朋友

前AV女優濱崎真緒宣布引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，近日更踩入電視圈，參與HOY處境劇《你的保安 李寶安》拍攝。昨晚萬聖節，根據其社交平台於1日清晨5點多的帖文，她說：「工作中給人下藥了」。濱崎真緒在帖文中附有兩張相，一是她神情憔悴、虛弱地癱坐於輪椅上，身旁有三位警員；另一張是她躺在救護車擔架上，正送院途中。《01娛樂》聯絡到其經理人，他透露濱崎真緒被落藥的事發經過，指濱崎真緒送往醫院後，院方驗出其體內對四種藥物呈陽性反應：「而家要入ICU留院。」情況令人擔心。

濱崎真緒去灣仔打碟後，有人傳話說有老闆想請她去私竇繼續打，經理人曾嚴正表明「我哋不嬲唔做私竇」，但對方說只想交個朋友，又說：「唔會有問題，冇人會搞佢。」結果卻出事！（IG@maohamasaki_official）

經理人透露：「打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為尋日到今日連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話Mao抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人擔心Mao情況，要求報警。

濱崎真緒被送往醫院，經理人透露醫院驗到濱崎有四種藥物，並出現幻覺，重案組亦已落簿開File，更表示：「而家要入ICU留院。」

拍劇苦練廣東話

濱崎真緒對香港情有獨鍾，今年4月正式取得香港居民身份證，成為「新香港人」。定居香港後，她不僅努力融入本地文化，更積極學講廣東話。早前，她獲邀客串HOY處境劇《你的保安 李寶安》，首次踏足香港電視圈，令不少觀眾十分期待，不過，拍攝過程對於母語為日語的濱崎真緒來說，一點都不容易。濱崎真緒在接受《01娛樂》探班訪問時，直言：「廣東話好難難！」她更為這套劇找蝦頭惡補演技跟廣東話。

濱崎真緒客串HOY處境劇《你的保安 李寶安》，要用全廣東話拍攝。（鄧穎琪攝）

濱崎真緒角色做返自己。（鄧穎琪攝）

拍攝當日，濱崎真緒要用全廣東話拍攝，表示：「今天全部都廣東話，還有很多戲，腦子裏現在全都是廣東話。」問到會否緊張，她不諱言：「好緊張，好難！廣東話好難難！」目前正跟蝦頭學廣東話及學戲的她，分享自己得著：「蝦頭老師就是先告訴我，我們演的都是一個人，所以不要太緊張，而且我演的就是自己，所以把平常的自己放出來就好了，然後這部戲也有蝦頭老師，希望大家多多支持我們，然後多多支持蝦頭老師。」

濱崎投入拍攝，劇中電梯裡一幕，她對鏡頭單眼，電力十足。（鄧穎琪攝）

濱崎同日還有跟「麥峰哥哥」（麥沛東飾）的戲份，她大讚：「他超可愛！好可愛！我以為他比我小，原來是哥哥。」（鄧穎琪攝）

讚香港男仔可愛

探班當日，談到拍攝現場的男士都覺得她很可愛，她問：「本当に？（真的嗎？）真係㗎！點解嘅？」濱崎目前已經正式成為香港居民，她大讚香港男仔可愛：「如果我之後要找男朋友結婚，我一定會找香港的男朋友！香港的男生對女生很好，他們會馬上說『sorry sorry sorry』，但是日本的男生……」之後她搖搖頭，並用男人語氣問：「做咩呀？做咩呀？」濱崎真緒一直熱愛香港文化與港人的溫柔，豈料今次趁萬聖節在港開工卻疑遭「落藥」，未知這次不快遭遇，會否影響港人在她心目中的美好印象呢？