翁虹揭送神秘禮物慶女兒讀名校　18歲擁神顏獲獎學金：不想太物質

現年58歲的前亞洲小姐冠軍翁虹，多年來一直保持年輕美貌及Fit爆身材，是圈中公認的美魔女。她於2007年再婚，嫁予百體健康科技集團總裁劉冠廷，婚後育有女兒劉蒔（小水晶）；如今18歲的小水晶完美遺傳了媽咪的優良基因，美貌出眾，被封「最美星二代」之一，高中全A成績畢業獲「校長獎學金」將入讀UCLA（加州大學洛杉磯分校），相當叻女！日前翁虹爆為慶祝女兒入名校，特意送神秘禮物給小水晶，難掩驕傲之情！

翁虹與女兒小水晶感情極佳。

劉蒔Crystal（左）與媽媽翁虹（右）。（微博@劉蒔Crystal）

翁虹豪送神秘禮物予女兒慶入名校

翁虹近日在社交平台分享影片，影片中她曬出擁有的所有名牌手袋。期間她透露小水晶第一個擁有的是Chanel手袋，而她擁有兩個Chanel手袋，均由朋友所送。翁虹指最近送了兩個Dior手袋給小水晶，「申請了好大學，給她一點獎勵嘛！但因為現在是學生，我不想（給）她太物質上的東西，所以有一、兩個就可以了。」

翁虹育有女兒小水晶。（weibo@翁虹）

翁虹闢謠家暴與婆媳不合傳聞。（weibo@翁虹）

爸爸狀態驚人！（weibo@翁虹）

除此之外，翁虹分享了逾20個名牌手袋，由LV、YSL、Ralph Lauren 一應俱全。翁虹首個名牌手袋是LV手袋，用足30多年，十分長情。翁虹說了一個小故事，她指一次與童愛玲下午茶，童愛玲告訴她「丟了東西」，翁虹作狀用手從手袋中提取東西，笑言似揹住一個沒有拉鍊的大手袋似「抽獎箱」，相信意指童愛玲從手袋中被偷了東西。

翁虹爆送了兩個Dior手袋給小水晶作入名校禮物。（抖音@翁虹）

翁虹給女兒獎勵。（抖音@翁虹）

翁虹騷出逾20個名牌手袋。（抖音@翁虹）

翁虹爆首個名牌手袋是LV。（抖音@翁虹）

翁虹擁有多個靚手袋。（抖音@翁虹）

大牌子一應俱全。（抖音@翁虹）