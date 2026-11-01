江門跨年騷集齊華納三寶　麥玲玲做「娛圈慈善家」拉魔音女團搵銀

最近在網上流傳一張活動海報，該活動名為「2027跨年演唱會 赴新向前！燃動灣區」，將於2026年12月31日晚上8時30分在江門體育中心體育場舉行，演出陣容有麥玲玲、胡鴻鈞、Bob林盛斌、吳業坤、「華納三寶」陳蕾、MC張天賦及洪嘉豪，陣容非常吸引。

麥玲玲在接受《香港01》訪問時表示，去年舉辦的演出活動大受歡迎，今年決定「添食」再辦。她指現時是影視寒冬，希望大家「都有啲嘢做」，並透露正計劃邀請一隊「魔音女團」擔任開幕嘉賓：「我本來係叫魔音女團……去做個opening，大家希望擺到幾多人就幾多人落去囉。」她指目前仍在等候審批，但女團成員對此感到十分雀躍。 此外，還有消息指出，Tyson Yoshi與馮允謙亦有參演今次的跨年騷。

麥玲玲透露正計劃邀請一隊「魔音女團」擔任開幕嘉賓。（IG圖片）

面對現時演藝圈的困境，麥玲玲直言不諱：「而家只要你一話有嘢做，就好多人打嚟問可唔可以加入。而家真係唔好話影視寒冬啦，影視直頭係冰河時期呀！」為此，她呼籲業界要團結並進行「資源共享」：「見到葉念琛都問我係咪眾人救星。」她強調這並非出於偉大：「唔係做咩慈善家，大家一有嘢做就盡量兼顧住大家多啲嘢做啦。」

為了增加工作機會，麥玲玲透露正籌備開拍新短劇：「劇本已經喺度㗎喇，投資人亦都已經有喇。」為了讓更多演員有工作機會，製作團隊會刻意將戲份打散，她指會向TVB借將：「因為需要一啲男仔，我都盡量同TVB申請……有咩就一齊做囉。」