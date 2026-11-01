女神2｜Bob長文剖白望大眾對女神手下留情：每位都有顆好純真嘅心

無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》播出後話題不斷，掀起全城熱話，除了一眾女神與「求愛勇者」的互動於討論區洗版式討論外，當中何沛珈更成為眾矢之的，飽受網民攻擊，甚至被冠以「綠茶婊」稱號。身為主持的林盛斌（Bob），今日（1日）在社交平台發長文，透露與監製開會得知節目於上星期日錄得最高收視19點佳績。Bob除了多謝觀眾及網民支持外，亦深入剖白今輯的全新賽制，並罕有開腔為一眾飽受網民輿論攻擊的「女神」求情，希望大家手下留情。

Bob開腔為一眾飽受網民輿論攻擊的「女神」求情，希望大家手下留情。（葉志明 攝）

解釋《女神配對計劃2》全新賽制

今輯《女神配對計劃2》一改上輯作風，參加者的感情走向更撲朔迷離。Bob指出，今輯最大的轉變在於打破常規，取消分組機制：「今輯同上一輯最唔同嘅地方，一開始已經講清楚，今次係唔會有分組，亦即係話，大家自由選擇，唔存在邊個係屬於邊個，你揀人，人揀你。」他解釋，隨著拍攝推進，參加者無論是堅持第一日的選擇，抑或轉向認識新對象，都完全符合節目初心：「呢個真係絕對冇問題嘅，亦都希望大家咁做，我哋就係想所有參與嘅女神同埋咁多個求愛勇者，甚至睇緊我哋節目嘅所有觀眾同埋網友們，都可以勇敢去求愛，大膽啲去追求自己嘅幸福。」

Bob林盛斌解釋《女神配對計劃2》全新賽制，強調沒有劇本。（陳順禎 攝）

強調沒有劇本

面對網民在討論區瘋狂「入戲」、甚至對參加者的行為口誅筆伐，Bob坦言非常理解觀眾的「肉緊」：「就好似自己都有份參加咁，見到大家咁投入，我覺得台前幕後所有工作人員嘅努力付出，係冇白費嘅。」不過，他強調真人騷的吸引之處，正是其不可預測性：「真人show最吸引人嘅地方，就係因為冇既定嘅劇本，所有決定同埋選擇，都係由參與者自行判斷，如果喺個節目入面某某做咗一個舉動或者改變想法，出嚟嘅結果唔係你預期又或者你唔認同嘅話，佢哋要面對公眾嘅批評，面對輿論嘅壓力，其實，都係非常唔容易嘅。」

幾位女神早前穿上泳裝到水上樂園拍攝。

何沛珈、梁超怡、俞可程、陳星妤、郭珮文與陳若思等齊聚水上樂園大步向前，對住鏡頭熱情揮手打招呼。

對於外界對感情線的道德批判，Bob亦有一番見解。他直言求愛路上本就充滿變數：「就係會出現『我鍾意你，但係你未必鍾意我；鍾意我嗰啲，我又未必鍾意』，呢啲都係大家可能曾經經歷過嘅戀愛片段。只要你做嘅決定同選擇，唔係專登蓄意去傷害對方，又或者涉及欺騙同埋背叛，其實男女之間嘅情愛，真係好難去界定絕對嘅啱同埋絕對嘅錯。」

望外界對「女神」手下留情

眼見多位「女神」因在鏡頭前的取態而遭受部分網民人身攻擊，身為主持的Bob直言心痛，主動替眾女神向觀眾致歉並呼籲停火：「見到我哋咁多位嘅女神由節目播出開始到而家，每一位都各自遭受到部份觀眾同網友嘅批評同埋攻擊……如果佢哋喺呢個求愛嘅過程，有啲乜嘢做得唔夠好，可能佢某啲選擇違背咗你本身對戀愛嘅睇法，又或者佢某啲決定令到大家唔係好滿意，睇到好激氣，我都代佢哋同大家講聲唔好意思，好抱歉。」他懇求網民：「希望咁多位都可以手下留情，評論係絕對歡迎嘅，但係去到惡意嘅人身攻擊，我就覺得冇咁嘅需要嘅。喺我心目中，每一位拍攝我哋節目嘅女神，都係非常漂亮，亦都係有一顆好純真嘅心。」

何沛珈最近成為眾矢之的，飽受網民攻擊，甚至被冠以「綠茶婊」稱號。她日前接受《01娛樂》專訪時說到最近的負評，不禁傷心落淚。（資料圖片）

談到節目的後續發展，Bob透露目前賽程剛好過了一半，接下來將正式踏入另一個白熱化階段。他更預告下半部將會有極具衝擊性的神展開，甚至連身在現場的自己都被震撼：「我好相信，之後嘅故事發展，係你意想不到嘅，你係會『嘩，唔係呀話！？』、『哦，原來係咁，唔怪之得啦！』、『咦，有啲咁嘅事？』、『嗯，咁咪幾好囉！』，因為我一路拍，個心都係出咗呢啲心聲。」並叫觀眾繼續支持節目。