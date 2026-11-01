曾志偉談電視大戰　節目突爆紅屬「放煙花」：需要長遠一啲嘅計劃

今日（1日）出席世界華商投資基金會主辦之《世界傑出華人獎》頒獎典禮，獲頒「世界傑出華人」，好友成龍及譚詠麟更驚喜現身力撐兼擔任頒獎嘉賓。

好友成龍及譚詠麟更驚喜現身力撐兼擔任頒獎嘉賓。（盧振輝攝）

接受訪問時，問到是否永不言休，曾志偉表示工作對自己來說非常重要亦很有意義，作為娛樂圈的一分子都是負責帶娛樂給大家，得到觀眾認同有別於打工。對於兩位亦師亦友的好友成龍及譚詠麟到場支持，曾志偉坦言獎項由兩人頒發及一同分享是最適合，因兩人是自己的好榜樣：「一齊分享呢個獎，係我人生最開心嘅事。」並感激成龍昨晚在惠州拍攝電影，今早親自駕車回港，而校長譚詠麟更特別飛回來撐場。由於有工作在身，曾志偉未能慶祝，要待月中三人才有聚首的機會。

曾志偉獲頒「世界傑出華人」。（盧振輝攝）

至於工作方面，志偉哥透露正跟成龍及梁家輝拍攝《捕風追影2》，問到今次可會有大量打鬥動作場面，志偉指角色是跟成龍一伙，兩人在戲中亦是好兄弟，笑言：「唔劇透喇，到時大家戲院再睇。」

提到近日HOY TV 首部原創處境喜劇《你的保安李寶安》於 10 月 26 日晚上 8 時首播，正面交鋒 TVB 皇牌處境劇《愛·回家之三代同糖》，掀起黃金時段電視大戰。身為TVB前節目內容營運總經理，曾志偉表示過去幾個月周圍飛：「聽講啲收視好高，我以前喺TVB任職嘅時間，其實喺TV嚟講，一部劇或者一個綜藝節目有好高嘅收視對佢嚟講係冇太大嘅影響，呢個恆常做緊嘅嘢，我哋形容為放煙花。其實無論HOY或Viu，大家都需要一個針對性長遠一啲嘅計劃，成年係應該點樣去策劃，喺唔同嘅時段去做一個平衡係會好啲。如果間唔中爆一個劇，其實贏輸點都會有，要贏好難，有收視嘅突破呢個係恭喜嘅。其實每個台都有人睇，只要節目好就會有人支持，呢啲現象係話俾大家聽，大家要拍更好嘅嘢，拍啲觀眾想睇嘅嘢最重要。」

曾志偉談電視大戰。（盧振輝攝）

至於問到可有機會回TVB拍攝節目，志偉哥指明年TVB 60周年，能夠做到收視最高的電視台並不容易。而自己就希望能夠回TVB再做一次《獎門人》：「無論係做13集，一個禮拜或一集都好，都希望同支持我嘅觀眾同大家見面。」講到現時電視節目提告了質素，是否觀眾之福？志偉認同：「平時做嘢咁辛苦返到屋企，我哋成日話電視送飯就係咁。」更指節目受歡迎就是得到觀眾認同：「觀眾睇節目除咗娛樂之外，更加想有啲嘢落袋。（會唔會去TVB以外嘅電視台客串？）其實我而家係個自由人係冇問題㗎，只要有啱嘅節目都希望同觀眾分享。」