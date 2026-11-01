濱崎真緒疑遭落藥丨留醫ICU逾十小時　經理人證最新病況：已清醒

前日本AV女優濱崎真緒（Mao）萬聖節開騷驚爆遭人落藥，被緊急送院後一直留醫ICU（深切治療部），情況備受各界關注。事件發酵近半日，其經理人今日（1日）下午近3時向《香港01》更新最新病況，透露推算已留醫ICU大約10小時的濱崎真緒終於恢復清醒，但身體狀況仍需密切觀察，暫時仍未能離開深切治療部。

濱崎真緒於11月1日清晨，發文透露自己工作期間被下藥，其經理人透露真緒已清醒。（fb@浜崎真緒）

前AV女優濱崎真緒疑被下藥入ICU 曾遇狂徒開價一億陪一天

現年33歲的前AV女優濱崎真緒引退後，現定居香港，並主力以「DJ Mao」身份在亞洲各地做DJ工作，近日更踩入電視圈，參與HOY劇集《你的保安 李寶安》拍攝。昨晚萬聖節，根據其社交平台於1日清晨5點多的帖文，她說：「工作中給人下藥了」。濱崎（Mao）在帖文中附有兩張相，一是她坐在輪椅上，身旁有三位警員，另一張是她躺在救護車擔架上，正送院途中。《01娛樂》聯絡到濱崎真緒經理人，他透露濱崎被落藥的事發經過，指濱崎送往醫院後，院方驗出其體內對四種藥物呈陽性反應：「而家要入ICU留院。」

濱崎真緒引退後，主力以「DJ Mao」做DJ工作。（IG@maohamasaki_official）

濱崎真緒近日有參與《你的保安 李寶安》拍攝。（HOY）

經理人指濱崎被邀到私竇打碟 曾兩度拒絕最終遭落藥：以為Cocktail

濱崎帖文一出，馬上很多人留言關心濱崎情況，其經理人回覆：「我是經紀人。現在在醫院。還沒知道情況🙏🏻」《01娛樂》聯絡到濱崎真緒經理人，他正陪伴濱崎在醫院做檢查，透露：「啱啱驗咗尿，有藥物反應。」問到事發經過，他說濱崎完成灣仔餐廳的DJ工作後，有人說現場有位大客想請DJ Mao到尖沙嘴「私竇」繼續打碟，但經理人以「我哋不嬲唔做私竇」為由拒絕，不過對方說他唔畀面，又表示只是想交個朋友，叫濱崎打多場，強調「大家都睇住佢，唔會有問題，冇人會搞佢。」經理人說：「你咁講，我信你，落到個場，佢哋玩遊戲，Mao輸咗一杯嘢，佢以為係威士忌，畀我試吓，問係咪威士忌、飲唔飲到。我試咗，甜嘅，以為係cocktail，結果就係嗰杯嘢！」他事後懷疑是「HAPPY水」之類，並十分自責當時未有發現及代濱崎飲下。

DJ Mao去灣仔打碟後，有人傳話說有老闆想請她去私竇繼續打，經理人曾嚴正表明「我哋不嬲唔做私竇」，但對方說只想交個朋友，又說：「唔會有問題，冇人會搞佢。」結果卻出事！（IG@maohamasaki_official）

經理人證曾抽筋郁唔到 驗出四種藥物反應：而家要入ICU

他說濱崎飲了一杯之後繼續打碟，問到是何時藥發，經理人續說：「佢打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為尋日到今日連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話Mao抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人指自己要求見「睇場」，但對方說沒有「睇場」，不斷說「唔知」，雙方爭拗一輪後有人說「唔好玩咁大」，而經理人非常擔心Mao情況，怕她失去知覺，所以要求報警，又補充：「Mao成日要返日本，日本會成日無啦啦驗頭髮，如果有咩事驗到唔知咩藥物，Mao無啦啦要坐幾個月，我哋一定要驗，我哋冇take嘢。」不過經理人指報警後，警方說很忙，問能否自行處理，最終等待多時警察終到場，濱崎亦被送往醫院。經理人最後強調：「正正常常做嘢，我哋好歡迎，但你要玩嘢，我哋都唔係好恰囉。」而早上8時許，經理人再向記者更新情況，透露醫院驗到濱崎體內有四種藥物，並出現幻覺，重案組已落簿開File跟進事件，經理人更表示：「而家要入ICU留院。」

經理人透露：「打完碟一攤就瞓咗喺度，但我哋因為尋日到今日連踩兩日show，我以為佢係咪太攰攤咗喺度，但係Staff話唔係，話Mao抽筋！我即刻行埋去，佢話頭先一路郁唔到。」經理人擔心Mao情況，要求報警。