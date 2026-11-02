馬海倫驚揭真實歲數完全睇唔出 嘆今「冇嘢做」：似馬退役跑唔郁
撰文：張寧兒
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TVB「御用惡母」馬海倫是70年代一線女星，後期轉演配角，劇中經常扮演尖酸刻薄惡母親、野蠻奶奶，近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演接龍清潔部「蘇姐」形象入屋。現實中馬海倫是娛圈隱形富婆，香港擁有多個物業，身家早已過億，也曾兼任明星足球隊成員。馬海倫早前隨明星足球隊北上踢波，她嘆現今「冇嘢做」，她說：「好似馬咁退役，跑唔郁啦！」
馬海倫嘆「冇嘢做」：好似馬退役跑唔郁啦
馬海倫與明星足球隊食飯，她在席間分享感受，指自己是隊內最久成員之一，過兩年便在隊中待40年了。她憶述入隊原因同梅艷芳有關：「梅姐話唔得閑，搵我接手，我做咗會長。」馬海倫笑言曾志偉送了一隻鑊給她：「佢話做得明星足球隊會長要『孭鑊』嘅，所以頭嗰幾年我都唔敢嚟。」
馬海倫又解釋除了驚「孭鑊」不敢來外，再加上當時正於TVB「搏殺」期，故沒時間來。而馬海倫形容現今似「退役」，希望能多些出來，她直言：「呢兩年呢，希望華哥帶（我）多啲出嚟，因為我冇咩做啦，亦都係好似隻馬退役咁濟，跑唔郁啦！」她又嘆時間飛快：「差唔多兩年後我喺明星足球隊40年，都啱啱80歲！」