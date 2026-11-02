馬海倫驚揭真實歲數完全睇唔出　嘆今「冇嘢做」：似馬退役跑唔郁

TVB「御用惡母」馬海倫是70年代一線女星，後期轉演配角，劇中經常扮演尖酸刻薄惡母親、野蠻奶奶，近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演接龍清潔部「蘇姐」形象入屋。現實中馬海倫是娛圈隱形富婆，香港擁有多個物業，身家早已過億，也曾兼任明星足球隊成員。馬海倫早前隨明星足球隊北上踢波，她嘆現今「冇嘢做」，她說：「好似馬咁退役，跑唔郁啦！」

馬海倫年輕時是港隊保齡球代表隊。（IG@ma_helen_ma）

張家輝、關詠荷和馬海倫現身白雪仙家中拜年。（馬海倫IG圖片）

馬海倫嘆「冇嘢做」：好似馬退役跑唔郁啦

馬海倫與明星足球隊食飯，她在席間分享感受，指自己是隊內最久成員之一，過兩年便在隊中待40年了。她憶述入隊原因同梅艷芳有關：「梅姐話唔得閑，搵我接手，我做咗會長。」馬海倫笑言曾志偉送了一隻鑊給她：「佢話做得明星足球隊會長要『孭鑊』嘅，所以頭嗰幾年我都唔敢嚟。」

馬海倫「萬歲」！（微博照片）

馬海倫活力十足，過去一年參加三項馬拉松賽事！（Threads@ma_helen_ma）

馬海倫中獎，實在有橫財運！（小紅書@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

馬海倫又解釋除了驚「孭鑊」不敢來外，再加上當時正於TVB「搏殺」期，故沒時間來。而馬海倫形容現今似「退役」，希望能多些出來，她直言：「呢兩年呢，希望華哥帶（我）多啲出嚟，因為我冇咩做啦，亦都係好似隻馬退役咁濟，跑唔郁啦！」她又嘆時間飛快：「差唔多兩年後我喺明星足球隊40年，都啱啱80歲！」

馬海倫嘆過兩年在明星足球隊已40年，也剛剛好80歲了。（抖音）

馬海倫指當年曾志偉送了一隻鑊給她，寓意做會長要「孭鑊」。（抖音）

馬海倫指現在「冇嘢做」。（抖音）

如同馬兒退役「跑唔郁」。（抖音）

明星足球隊骨幹成員的衛志豪。（FACEBOOK：@衛志豪Michael WAI）

羅家英獲錫一啖！（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）

羅家英80歲大壽獲大批圈中好友慶祝。（《香港明星足球隊》小紅書影片截圖）