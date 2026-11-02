郭富城陳年微博Post出土引熱議　公然稱張智霖「弱智」 網民大讚

天王郭富城（城城）同張智霖（Chilam）一向老友鬼鬼，經常一齊食飯聚會。近日有網民翻出城城十幾年前嘅陳年微博舊Post，發現佢當年居然公然叫好兄弟做「弱智」，搞笑互動喺Threads上再度瘋傳，引起熱烈討論！

好用心準備賀禮！（微博照片）

事緣時間回到2010年4月11日，當年勤力玩微博嘅城城出Post，分享自己同老友去食火鍋嘅興奮心情：「打邊爐！正到痺！勁辣！志霖和我一起辣到跳舞！yeah！」更附上Chilam對住鏡頭舉起大拇指嘅相片。不過，眼利嘅網民即刻發現城城將好兄弟個名打錯咗做「志霖」，紛紛留言提醒。

點知城城轉數極快，同日即刻再出Post更正，但就順手幽默地狂寸老友一筆：「sorry！係弱（智）個智！並唔係（志）！係智霖！」。

城城的陳年微博再度引起熱烈討論。（網上截圖）

相隔十幾年，呢兩則充滿「小學雞」火花嘅貼文再次被翻出，唔少新一代網民睇完都覺得相當驚喜。大家不但冇覺得天王冇禮貌，反而大讚城城轉數快又幽默，成功化解打錯字嘅尷尬之餘，仲展現咗同Chilam之間深厚嘅兄弟情，笑指「真係熟到極點先敢咁樣玩。」

熱愛賽馬車技同頻 數十年兄弟情誼歷久彌新

張智霖與郭富城相識數十年，是圈中公認的「鐵哥們」。兩人與沈嘉偉等人組成好兄弟圈子，私下經常聚會交流。除了同為愛車之人及香港賽馬會馬主之外，兩人最為人津津樂道的共通興趣莫過於打麻雀。

兄弟團包括何國鉦、沈嘉偉、城城圈外朋友、郭富城、張智霖、排舞師Sunny Wong（黃國榮）、演唱會監製Jack。

二人早年經常通宵砌牌減壓，甚至被朋友開玩笑調侃是「唔係打錢，係打車！一番一條軨（車輪／輪框）」。張智霖隨後親自澄清只是打幾千蚊輸贏，純粹是好友聚會。早年郭富城經常半夜召集牌局，惹得靚靚（袁詠儀）哭笑不得，後來郭富城每次邀約前都要先向「袁領導」報備審批，成為圈中搞笑佳話。從早年紅極一時的單身型男，到如今各自建立幸福家庭、升格人父，二人見證了彼此人生中最重要的人生階段。