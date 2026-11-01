陳庭威近照曝光被讚完全無老過　揭當亞視一哥辛酸神秘身份極嚇人

現年65歲的陳庭威，出身於TVB藝員訓練班，曾與梁朝偉在經典劇《新紮師兄續集》中合作。其後他過檔亞洲電視（ATV），事業攀上高峰，憑藉《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》等多套膾炙人口的劇集，加上其高大靚仔、斯文帥氣的外型，成功俘虜大批觀眾，奠定「亞視一哥」位置。不過在04年拍完《8號巴士站站情》後，陳庭威離開亞視轉戰內地市場，並成立了個人文化傳媒公司「威威世界」，主要是接騷、登台、商演等活動。近年，他積極經營社交平台，更加入由陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊，再度活躍於觀眾眼前。日前，這位前亞視一哥上載新短片，感觸大爆當年拍戲吃盡苦頭的辛酸歷程。

無綫出身的陳庭威，曾同梁朝偉喺《新紮師兄續集》合作。（電視截圖）

陳庭威過檔亞視後，憑《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》打響知名度，更成為「亞視一哥」。（微博圖片）

陳庭威外型斯文靚仔。（《勝者為王》影片截圖）

陳庭威加入由陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊，再度活躍於觀眾眼前。（小紅書）

親身上陣玩牌冇特效 拍危險戲親力親為

片中陳庭威戴上招牌茶色眼鏡、身穿淺藍色襯衫打呔，神采飛揚，狀態大勇。當被工作人員問及在劇集《勝者為王》內的玩牌技巧是否特效時，他即時澄清：「其實當年切牌、洗牌、飛牌嘅動作，全部都係我自己做！當年真係冇特效，全部都要靠自己反覆練習先做到出嚟。所以拍一部好戲，一定要落足功夫。」

陳庭威分享當年拍《勝者為王》。（小紅書截圖）

陳庭威稱當年他在劇集《勝者為王》中切牌、洗牌、飛牌嘅動作，全部都是他自己做。（小紅書截圖）

陳庭威稱當年完全無特技。（小紅書截圖）

謙稱「一哥」非光環 懷念亞視全盛期台前幕後搏命

對於昔日被封為「亞視一哥」，陳庭威謙稱：「好多人叫我『亞視一哥』，唔係光環嚟㗎，只係大家畀面我啫。」他回憶起90年代亞視的黃金年代，形容當時整個團隊都是「搏命」拍戲：「當時喺亞視黃金年代，我哋都不斷咁拍，一部接一部。真係台前幕後大家都搏晒命，先至拍到咁多經典港劇。真係好懷念當時每個人都肯奮鬥、咁團結，拍出咁多經典嘅戲。」

陳庭威謙遜表示：「好多人叫我『亞視一哥』，唔係光環嚟㗎，只係大家畀面我啫。」（小紅書截圖）

陳庭威慶幸自己效力亞視時，正值是亞視的黃金年代。（小紅書截圖）

陳庭威形容當年是台前幕後大家都搏晒命。（小紅書截圖）

被問到拍《再見黃埔灘》時有那麼多危險動作，有無使用替身？陳庭威透露危險動作幾乎親力親為：「冇㗎，吊下威也囉，尤其是嗰個飛刀，都係武指設計好動作畀我做。以前拍港劇經常外景捱夜，有時大熱天時仲要著好厚嘅戲服。」

陳庭威拍《再見黃埔灘》時有不少危險動作戲，但他直言當時沒有替身。（小紅書截圖）

陳庭威對飛刀一幕非常深印象。（小紅書截圖）

當時武指設計好動作給他去做。（小紅書截圖）

他感嘆當年既無替身亦無後期特效：「以前邊有咁多替身同後期特效製作？演員吃苦係本分，每一部經典都係親力親為，真係咁熬出嚟嘅！所以真係好感謝台前幕後工作人員，同埋多謝每一位睇我戲嘅鐵粉，多謝晒！」 網民看影片後，紛紛大讚：「這叫做敬業」、「沒咋老，還是那麼帥」、「好似無老過咁，好後生個樣。帥」、「狀態真好」

陳庭威稱當年做演員，吃苦是本分。（小紅書截圖）

陳庭威直言當年真的是「捱出嚟」。（小紅書截圖）

65歲陳庭威狀態極佳。（小紅書截圖）

情史轟動封「人狼威」 神秘身份竟是肥姐契仔

陳庭威1984年畢業於TVB藝員訓練班，與郭富城、曾華倩、邵美琪、黎美嫻為同學。在TVB發展時曾因對異性過分熱情被封為「人狼威」，情史也非常豐富，曾與陳雅倫拍拖4年，後分手收場。之後因拍《新紮師兄續集》時與曾華倩燃起愛火，兩人過檔亞視，一齊拍完《勝者為王》後，曾華倩稱難忍對方大男子主義，單方面宣布分手，陳庭威事後亦承認不夠細心，令感情無疾而終。除了風流情史，陳庭威在圈中更有一個鮮為人知的驚人背景，他正是「肥姐」沈殿霞的契仔。據指，二人在1991年合作拍攝亞視台慶劇《豪門》時結緣，陳庭威深得肥姐歡心，因而正式上契。

陳庭威同曾華倩曾經拍拖。（網上截圖）